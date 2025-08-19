وزير الثقافة: الإعلام المبتكر ضرورة لتعزيز الهوية العربية

أكد وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن الإعلام المبتكر لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة لتعزيز الهوية العربية وتوسيع جسور التواصل بين الشعوب العربية.

جاء ذلك في كلمته خلال قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي بمدينة العلمين الجديدة، والتي اعتبرها تجسيدًا لإيمان الدولة المصرية في صياغة مستقبل الإعلام العربي في ظل الثورة التكنولوجية المتسارعة.

وأشار الوزير إلى أن القمة، التي تُعقد تحت شعار "إعلام مبتكر وأعمال رائدة"، تعكس رؤية طموحة لترسيخ إعلام معاصر يواكب التطورات الرقمية ويستجيب لتحديات الواقع.

وأشاد بالطاقات الخلاقة والأفكار الرائدة التي يمتلكها الشباب العربي، مؤكدًا أنهم أثبتوا في النسخة الأولى للقمة قدرتهم على أن يكونوا عنصرًا فاعلًا في تطوير المشهد الإعلامي من خلال مبادرات ومشروعات تدعو للفخر.

وأعرب هنو عن تقديره للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالغفار على تنظيم هذا الحدث الهام، مؤكدًا أن وزارة الثقافة ستظل شريكًا فاعلًا في دعم المبادرات التي تعزز الإبداع وتفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب الواعد.

وشدد على أن الوزارة ستعمل على تقديم كل الدعم للشباب المصري "صاحب الهوية"، للمساهمة في صناعة إعلام يليق بهم ويعبر عن طموحاتهم.

