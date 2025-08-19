الثلاثاء 19 أغسطس 2025
وزير الثقافة يشهد البروفات التحضيرية لافتتاح ملتقى "أولادنا" لذوي الهمم

وزير الثقافة خلال
وزير الثقافة خلال حفل بروفات ملتقى أولادنا

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، البروفات التحضيرية الخاصة بحفل افتتاح "ملتقى أولادنا لذوي القدرات الخاصة"، بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور سهير عبد القادر، رئيس مجلس أمناء "مؤسسة أولادنا" ومؤسس الملتقى، والدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور أشرف رضا، نائب رئيس المؤسسة والمستشار الفني.

وخلال حضوره، أشاد وزير الثقافة بما قدمه المشاركون من مواهب متميزة تعكس قدراتهم الفائقة، مؤكدًا أن وزارة الثقافة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة للمهرجان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية واحتضان ذوي الهمم، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم، وتفعيلًا لرؤية وزارة الثقافة لدعم وتنمية قدراتهم.

ملتقى أولادنا لذوي القدرات الخاصة

 وأوضح وزير الثقافة أن ملتقى "أولادنا" يُمثل نموذجًا مضيئًا للاهتمام المجتمعي بأصحاب الهمم، حيث يفتح أمامهم آفاقًا جديدة للاندماج والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الفنية والثقافية، بما يُعزز من دورهم في بناء الوطن، مؤكدًا أن ما شاهده من عروض خلال البروفات يبشر بحفل افتتاح متميز يليق بقيمة الملتقى وأهدافه الإنسانية.


 ويُفتتح الملتقى رسميًّا 19 سبتمبر المُقبل، بمشاركة واسعة من الفرق الفنية المصرية والعربية والدولية، إلى جانب العروض المُخصصة لأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة، ليستمر على مدار عدة أيام تتخللها أنشطة متنوعة بين عروض فنية وورش تفاعلية وندوات تثقيفية.

