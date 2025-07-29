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رياضة

الكرة النسائية، موعد قرعة دوري القسم الثاني والفرق المشاركة

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

الكرة النسائية، حدد اتحاد الكرة، غدا الأربعاء، موعدا لاجراء قرعة دوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية موسم 2025-2026 بمقر الاتحاد.

 

ومن المقرر أن تقام قرعة مسابقة الكرة النسائية لدوري القسم الثاني في تمام الثانية عشر ظهر الغد بحضور 11 مندوبا عن الفرق المشاركة.

 

وأعلن اتحاد الكرة الفرق المشاركة في دوري القسم الثاني للكرة النسائية موسم 2025-2026 كالتالي: 

1- حدائق حلوان

2- الزهور 

3- طلائع الجيش 

4- السكة الحديد 

5- ايديال 

6- 6 أكتوبر 

7- سموحة 

8- مركز شباب الزهور 

9- بورفؤاد 

10- مركز شباب أبو حماد 

11- الاتحاد السكندري

 

 

 

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