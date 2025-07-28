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رياضة

جدول مباريات الدور الأول لدوري الكرة النسائية وموعد قمة الأهلي والزمالك

جدول مباريات دوري
جدول مباريات دوري الكرة النسائية موسم 2025-2026

الكرة النسائية، أعلن اتحاد الكرة  جدول مباريات الدوري الممتاز للكرة النسائية للموسم الجديد بمشاركة 17 فريقا.

وكان فريق مسار توج بلقب بطولة الدوري المصري للكرة النسائية الموسم الماضي.

ويشهد دوري الكرة النسائية للموسم الجديد مشاركة 17 ناديا، هي الأهلي والزمالك ووادي دجلة والمقاولون العرب والطيران وإنبي والبنك الأهلي وزد وبالم هيلز ومسار واس أي كاي إف سي ورع ومودرن سبورت واتحاد بسيون وبيراميدز والمصري والجونة.

 

جدول مباريات دوري الكرة النسائية موسم 2025-2026

 

قرعة دورى الكرة النسائية

وكانت قرعة دورى الكرة النسائية أسفرت عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول:

البنك الأهلى مع رع
الأهلى مع الطيران
الجونة مع انبى
المصرى مع اتحاد بسيون
مودرن سبورت مع مسار
الزمالك مع بالم هيلز
وادى دجلة مع المقاولون
زد مع بيراميدز
اى اس كا باى

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الكرة  النسائية

كما أسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك والأهلي في الجولة الـ 12 والجولة 29 من عمر مسابقة الدوري الممتاز للكرة النسائية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد  الأهلي في الدور الأول يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 بملعب الزمالك في تمام الساعة 2:30 عصرًا.

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