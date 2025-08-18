فييرا يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك ويكشف تفاصيل لقائه مع شيكابالا

أكد البرتغالي جورفان فييرا، المدير الفني الأسبق للزمالك، أنه قام بتأجيل سفره من أجل متابعة مباراة الأبيض أمام المقاولون العرب، التي انتهت بالتعادل سلبيا ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري.

تصريحات فييرا

وقال فييرا في تصريحات تلفزيونية: "أجلت سفري من أجل مشاهدة الزمالك، حيث أن طائرتي كانت صباح أمس السبت، لكنني قررت البقاء ليومين إضافيين من أجل حضور اللقاء".



وأضاف: "أنا على تواصل مع عدد من لاعبي الزمالك السابقين، مثل أحمد جعفر، وأحمد سمير، ونور السيد، ومحمد عبد الشافي، ومحمد إبراهيم، بجانب مجموعة كبيرة أخرى من اللاعبين".



وواصل المدرب: "اعتزال لاعبين كبار بحجم محمد عبد الشافي وشيكابالا أمر صعب بكل تأكيد على الزمالك، ولكن هذه طبيعة كرة القدم".

وأكمل: "أثناء متابعة المباراة كنت سعيدا للغاية بمقابلة شيكابالا، وأرى أنه عنصر أساسي لا غنى عنه والفريق يحتاج بشدة إلى مؤازرة الجماهير المخلصة، التي تدافع عن ألوان النادي، وتملك العاطفة والحب، وتبذل كل ما تستطيع من أجل دعم الفريق".

وأتم فييرا: "رسالتي للجمهور أنني أحبهم كثيرًا وأطالبهم بدعم الزمالك مهما كانت النتائج، لأن كرة القدم بطبيعتها لا تقتصر على الفوز فقط، بل تشمل التعادل والخسارة أيضًا والأبيض يستحق كل هذا الوفاء".

