الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد غزل المحلة في الدوري المصري

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

يستعد النادي الأهلي لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهود ثلاثة من لاعبيه خلال مباراته المقبلة أمام غزل المحلة، المقرر لها ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" موسم 2025-2026.

 

ويغيب عن الأهلي أمام غزل المحلة مروان عطية وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، ومحمد هاني للإيقاف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز الأهلي الدوري المصري الممتاز دوري نايل الدورى المصرى الممتاز الدوري الممتاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفريق الأول لكرة القدم

مواد متعلقة

بمشاركة لوكا مودريتش، ميلان يفوز على باري بكأس إيطاليا

الجزيرة الإماراتي يقيل مدربه بعد الهزيمة في أول جولة من الدوري

بمشاركة مصطفى محمد، نانت يسقط أمام باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي

هل طلب الأهلي حكاما أجانب للقاء بيراميدز بالدوري؟ أحمد دياب يحسم الجدل

الأكثر قراءة

يسير على خطى أحمد عز واقترب من حلم زعيم الأغلبية، أحمد عبد الجواد.. مهندس انتخابات 2025

انخفاض 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

لتر العباد يواصل الانخفاض، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع الطماطم وانخفاض البطاطس والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الجوافة وارتفاع الرمان والتفاح في سوق العبور

ارتفاع 5 أصناف، سعر السمك اليوم في سوق العبور

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد غزل المحلة في الدوري المصري

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

8 موارد للهيئات الشبابية وفقا للقانون، تعرف عليها

لتر العباد يواصل الانخفاض، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الموقف القانوني تجاه المتهم مدعي الجنون للإفلات من العقاب

المزيد

انفوجراف

هزار وملابس ملفتة ومطاردة خطيرة.. حكاية 3 طلاب بكليات القمة استفزوا المصريين بعد حادث الفتيات على طريق الواحات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads