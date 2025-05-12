عرض ومناقشة فيلم "سماء أكتوبر" في مكتبة المستقبل

تعرض مكتبة المستقبل، في الخامسة مساء بعد غد الاربعاء، الفيلم الروائى الطويل "سماء أكتوبر" أو October Sky.

تدور أحداث الفيلم حول قصة حياة "هومر هيكام" ابن عامل منجم الفحم، الذي حلم أن يكون عالمًا بمجال الصواريخ، وعلى الرغم من الصعاب التي مر بها، نجح في نهاية المطاف، وحقق حلمه، ويتطرق لمشوار كفاح "هيكام" في قريته الصغيرة التي تعتمد بشكل رئيسي على إنتاج الفحم، بينما يحاول أن يشق طريقه في مجال صناعة الصواريخ والفضاء وسط ضغط اجتماعي شديد يحاول إقناعه بأن مستقبله هو في أسفل محاجر الفحم.

يعقب عرض الفيلم مناقشة عامة تتناول فكرة الصاروخ، مبادئ صناعة الصواريخ اللي ظهرت في الفيلم، التجارب والفشل، والمحاولات العلمية اللي مرّ بيها، الفيلم مصحوب بترجمة إلى اللغة العربية، وتبلغ مدة عرضه 102 دقيقة٬ بطولة جيك جيلنهال، وكريس كوبر، ولورا ديرن.

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