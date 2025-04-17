الخميس 17 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

سينما ماهر عواد في مكتبة المستقبل اليوم

مكتبة المستقبل، فيتو
مكتبة المستقبل، فيتو

 تنطم مكتبة المستقبل ندوة بعنوان "سينما ماهر عواد"، تتناول في عدة محاور من بينها:  سينما الانسان والحياة، أزمة أبطال افلامه، مصر المكان في اعمال ماهر عواد، فلسفة الرؤية عند ماهر عواد، نسبية النجاح والفشل الجماهيري في افلامه.
 
تقام الندوة اليوم الخميس الساعة 5 مساء بمقر مكتبة المستقبل بجسر السويس، ويحاضر فيها الدكتور عمر توفيق، وهو كاتب مسرحي وباحث اكاديمي.

ماهر عواد هو سيناريست ومؤلف مصري. خريج المعهد العالي للسينما عام 1983، كون ثنائيًا مع شريف عرفة حيث قدما أفلامًا جريئة  ومثيرة للجدل مثل (الدرجة الثالثة) و(يا مهلبية يا)، ثم كون ثنائيًا آخر - بعد انطلاق شريف عرفة مع وحيد حامد - مع المخرج المساعد في أفلامه السابقة ولكن هذة المرة كمخرج. 

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مكتبة المستقبل ماهر عواد سينما ماهر عواد المعهد العالى للسينما شريف عرفة وحيد حامد
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