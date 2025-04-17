سينما ماهر عواد في مكتبة المستقبل اليوم

تنطم مكتبة المستقبل ندوة بعنوان "سينما ماهر عواد"، تتناول في عدة محاور من بينها: سينما الانسان والحياة، أزمة أبطال افلامه، مصر المكان في اعمال ماهر عواد، فلسفة الرؤية عند ماهر عواد، نسبية النجاح والفشل الجماهيري في افلامه.



تقام الندوة اليوم الخميس الساعة 5 مساء بمقر مكتبة المستقبل بجسر السويس، ويحاضر فيها الدكتور عمر توفيق، وهو كاتب مسرحي وباحث اكاديمي.

ماهر عواد هو سيناريست ومؤلف مصري. خريج المعهد العالي للسينما عام 1983، كون ثنائيًا مع شريف عرفة حيث قدما أفلامًا جريئة ومثيرة للجدل مثل (الدرجة الثالثة) و(يا مهلبية يا)، ثم كون ثنائيًا آخر - بعد انطلاق شريف عرفة مع وحيد حامد - مع المخرج المساعد في أفلامه السابقة ولكن هذة المرة كمخرج.

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