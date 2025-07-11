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ثقافة وفنون

رحلة “أبولو 11” تنطلق من مكتبة المستقبل غدا السبت

فيلم أبولو 11، فيتو
فيلم أبولو 11، فيتو

تنظم مكتبة المستقبل العامة ندوة لعرض ومناقشة الفيلم الأمريكى أبولو 11، حيث يستعرض الفيلم لقطات وثائقية وليست خيالية لما حدث أثناء سفر وهبوط المركبة الفضائية على سطح القمر. 

ومن المقرر عرض الفيلم بـ مكتبة المستقبل العامة في تمام الساعة الخامسة من مساء غد السبت الموافق 12 يوليو.

فيلم أبولو 11

أبولو 11 (apollo 11) هو فيلم وثائقي أمريكي صدر عام 2019، قام بتحريره وإنتاجه وإخراجه تود دوغلاس ميلر، يركز الفيلم على مهمة أبولو 11 عام 1969، وهي أول رحلة فضائية تهبط بالبشر على سطح القمر. يتكون الفيلم من لقطات أرشيفية فقط  ولا يتضمن سردًا أو مقابلات أو إعادة تمثيل حديثة. 

ويظهر في الفيلم صاروخ ساتورن 5 وطاقم أبولو 11 (المكون من باز ألدرين ونيل أرمسترونج ومايكل كولينز).

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فيلم أبولو 11 apollo 11 مكتبة المستقبل العامة مكتبة المستقبل أبولو 11

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