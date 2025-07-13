ذكرت وسائل إعلام إسبانية اليوم الأحد، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين جماعات يمينية متطرفة وسكان محليين ومهاجرين من شمال إفريقيا في بلدة جنوب شرقي إسبانيا، عقب هجوم شنه مجهولون على رجل مسن في وقت سابق من الأسبوع.

إصابة 5 أشخاص جراء اشتباكات عرقية في إسبانيا

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين، أن خمسة أشخاص أصيبوا، وألقي القبض على شخص واحد خلال الاضطرابات في بلدة توري باتشيكو، في واحدة من أسوأ الحوادث من نوعها في البلاد خلال العقود الأخيرة.



وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في إسبانيا رجالا يرتدون ملابس تحمل رموزا يمينية متطرفة ومهاجرين يحملون أعلاما مغربية وهم يتبادلون إلقاء الأشياء في أعمال العنف التي وقعت، والتي أعقبت أياما من الاضطرابات الأقل حدة، وفق الوكالة.

واشتعلت التوترات بين السكان المحليين والمهاجرين بعد تعرض الرجل المسن لهجوم في الشارع يوم الأربعاء، مما تسبب في إصابات يتعافى منها في منزله، ولم تتضح أسباب الاعتداء.



وقالت ممثلة الحكومة المركزية في المنطقة ماريولا جيفارا، للتلفزيون الإسباني العام: إن التحقيق جار في الهجوم.

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