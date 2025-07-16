إطلاق مبادرة الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي

كشفت جمعية "اتصال" عن التعاون مع أكاديمية دبي للإعلام لإطلاق مبادرة "الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي (ع i)، وهي مبادرة نوعية تهدف إلى تعزيز قدرات الإعلام العربي بالاعتماد على حلول ذكاء اصطناعي تفهم اللغة العربية وتعكس الهوية الثقافية للمجتمعات العربية.

جلسة مائدة مستديرة

شهدت أولى فعاليات المبادرة، جلسة مائدة مستديرة نظمتها جمعية “اتصال” الأربعاء، ودار الحوار تحت إدارة المهندس حسام مجاهد والمهندس عاصم جلال.

تعالج مبادرة الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي (ع i) فجوة كبيرة يعاني منها الإعلام العربي، والمتمثلة في قلة الحلول التقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تفهم اللغة العربية بلهجاتها المتعددة وسياقاتها الثقافية، خاصة في ظل تدني نسبة المحتوى العربي على الإنترنت والتي لا تتجاوز 3%.

تهدف المبادرة إلى تطوير أدوات متقدمة تشمل معالجة اللغة العربية، وتحويل النصوص إلى كلام بمختلف اللهجات، وإنتاج محتوى بصري وصوتي يعكس الهوية العربية.

وتسعى المبادرة لتوفير منصة مفتوحة تربط بين المطورين الشباب، والمواهب، والشركات الناشئة، والمؤسسات الإعلامية، بدعم فني، وإرشادي، وفرص استثمار، وتسويق.، وسوف تفيد المبادرة أيضا الأكاديميين وعلماء اللغة العربية.

وتمثل مبادرة (ع i) خطوة استراتيجية لصياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، عبر شراكات فاعلة تجمع البيانات عالية الجودة من المؤسسات الإعلامية، وتوظفها في تدريب النماذج الذكية، كما تمكّن المطورين من الوصول لأدوات الحوسبة المتقدمة.

تنمية الشركات فى مجال الذكاء الاصطناعي

يقول حسام مجاهد: إن “اتصال” قد تبنت خطة عاجلة لتنمية الشركات في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد بدأتها في ديسمبر ٢٠٢٤ وتدخل مبادرة الإعلام العربي تحت مظلة هذا النشاط، كما أن التعاون المتوقع بين اتصال وأكاديمية دبي للإعلام سيصب في صالح ألتكامل الإقليمي بين صتاع المعرفة في الوطن العربي.

وقد دعت اتصال طيفا كبيرا من أصحاب المصلحة لهذه الحلقة النقاشية لاستطلاع رأي المجتمع المعلوماتي حول أنسب الأساليب لتنفيذ المبادرة ووضعها في إطارها الصحيح.

حضر الحلقة منى بوسمرة رئيسة أكاديمية دبي للإعلام، والمهندس محمود سفراته ممثلا لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد سالم وزير الاتصالات الأسبق، ومن أبرز الأكاديميين الدكتور أحمد طنطاوي رئيس مركز الإبداع التطبيقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.