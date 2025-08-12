الثلاثاء 12 أغسطس 2025
أخبار مصر

طلاب الأكاديمية العربية يحققون إنجازًا عالميًا في مسابقة الطائرات بدون طيار

فريق الأكاديمية العربية
تمكن فريق "SkyXperts UAVs" بـالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا من حصد المركز الثاني دوليًا والأول على مستوى مصر في تحدي الطائرات متعددة المراوح (Multi-Rotor)، وذلك في مسابقة الكلية الفنية العسكرية للطائرات بدون طيار.

فريق الأكاديمية العربية بمسابقة الفنية العسكرية
وأوضح الدكتور محمد أبو العزم عميد شؤون الطلاب بالمقر الرئيسي للأكاديمية، أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود عامين من العمل المتواصل، حيث نجح 15 طالبًا من كليات الهندسة، والحاسبات بالمقر الرئيسي، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي ـ فرع العلمين ـفي تصميم وتصنيع طائرة "كوادكوبتر" متطورة.

 

تتويج الأكاديمية العربية بالمركز الثاني بمسابقة الكلية الفنية العسكرية

 وأضاف أبو العزم:"خلال التحدي، أظهرت الطائرة كفاءة لافتة، محلقة على ارتفاع 150 مترًا بسرعة صعود بلغت 2.5 متر في الثانية".

وأشار  إلى أن هذا الإنجاز هو مجرد بداية، وأن الفريق يخطط لمشروعات أكبر وأكثر طموحًا مشيدًا  بتوجهات رئيس الأكاديمية العربية الدكتور إسماعيل عبد الغفار نحو تشجيع الابتكار والبحث العلمي بهدف بناء جيل من الشباب القادرين على المنافسة عالميًا.

في الوقت نفسه، أعرب أعضاء الفريق عن تقديرهم العميق لدعم الأكاديمية ورئيسها، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، كما وجه شكره الخاص للدكتور محمد أبو العزم، عميد شئون الطلاب والمشرف على الفريق، لقيادته ودعمه  المتواصل والذي ساهم في تحقيق هذا النجاح.

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الكليه الفنية العسكرية مسابقة الكلية الفنية العسكرية للطائرات بدون طيار البحث العلمي

