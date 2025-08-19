الحماية المدنية بالأقصر تسيطر على حريق كرم النخيل بمنشأة العماري (صور)

نجحت قوات الحماية المدنية بالأقصر في السيطرة على حريق هائل شب بكرم نخيل في منطقة نجع الترعة بعد كمين منشأة العماري الأمني بمدينة الأقصر، ظهر اليوم الثلاثاء، فيما تستمر أعمال التبريد للحريق الذي التهم قرابة 25 نخلة دون وقوع إصابات أو وفيات.

حريق كرم النخيل بالأقصر

كان اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغ للنجدة عن نشوب حريق هائل في قرابة 25 نخلة، وعلى الفور عززت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء.

ودلت التحريات الأولية لمباحث قسم شرطة الأقصر أن الحريق وقع بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الجو بالأقصر، وتم تحرير بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

