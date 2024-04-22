صبغات الشعر خطر يهدد صحتك.. استخدام مواد الفرد يزيد احتمال الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 45%.. وبدائل طبيعية لجمال آمن

أثارت استخدامات صبغات وفرد الشعر جدلًا حول الآثار الجانبية والتأثيرات الصحية لهذه المنتجات على الشعر وفروة الرأس وحتى الصحة العامة. وتظهر الدراسات والبحوث التي أجريت حول هذا الموضوع بعض النتائج التي قد تثير القلق.

ومن أبظر هذه المخاطر ما يلي:

صبغات الشعر وسرطان الثدي:

أظهرت دراسات شملت معظم النساء البيض في أمريكا أن التعرض لصبغات الشعر يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي بشكل عام، خاصة سرطان الثدي السلبي لمستقبلات الهرمون.



ووجدت دراسة استطلاعية أخرى أن خطر الإصابة بسرطان الثدي كان أعلى عند النساء الأمريكيات المستخدمات لصبغات الشعر الداكنة أو الدائمة بالمقارنة مع النساء غير المُصبغات.



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وتُشير الدراسات إلى أن النساء اللواتي يُصبغن شعرهن في المنزل أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي من النساء اللواتي يذهبن إلى مصفف شعر مختص.



فرد الشعر وسرطان الثدي:

يُعد الفورمالدهايد الموجود في مواد فرد الشعر مادة مسرطنة، وتربط العديد من الدراسات استخدام مواد فرد الشعر بـ التطور اللاحق لسرطان الثدي، وتُشير الدراسات إلى أن النساء المستخدمات لمواد فرد الشعر أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرحم.

وربطت دراسة أجريت في الولايات المتحدة بين استخدام مواد فرد الشعر واحتمال الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 45%، ووجدت دراسة أخرى في كوريا أن النساء اللواتي يستخدمن مواد فرد الشعر بانتظام أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 30%.



ما هي بدائل صبغات الشعر وفرد الشعر؟

يمكنك أن تقبلي لون شعركِ الطبيعي كرمزٍ لجمالكِ وفرديتكِ، وابحثي عن بدائل طبيعية لصبغات الشعر وفرد الشعر، مثل الحناء والزيوت الطبيعية، وبدلًا من تغيير لون شعركِ، جربي قصة شعر جديدة تُبرز جمال ملامحكِ.

بدائل صبغات الشعر

الحناء: تُعدّ الحناء من أقدم وأشهر البدائل الطبيعية لصبغات الشعر، وتتوفر بألوانٍ مختلفة مثل البني والأحمر والأسود.

الشاي الأسود: يُمكن استخدام الشاي الأسود لتغميق لون الشعر بشكلٍ طبيعي.

قهوة القهوة: تُستخدم القهوة لتغميق لون الشعر أيضًا.

قشور الجوز: تُساعد قشور الجوز على إضافة لمعانٍ للشعر وتغميق لونه.

البابونج: يُعرف البابونج بخصائصه المُفتحة للشعر، خاصةً للشعر الأشقر.

الحمضيات: تُستخدم عصائر الحمضيات مثل الليمون والبرتقال لتفتيح لون الشعر.



بدائل فرد الشعر

زيت جوز الهند: يُساعد زيت جوز الهند على ترطيب الشعر وتنعيمه بشكلٍ طبيعي.

زيت الزيتون: يُعرف زيت الزيتون بخصائصه المُغذّية للشعر، ممّا يجعله أكثر نعومةً وانسيابية.

العسل: يُخلط العسل مع زيت الزيتون أو الزبادي لعمل قناعٍ مُغذٍّ للشعر يُساعد على فرده بشكلٍ طبيعي.

الموز: يُعدّ الموز غنيًّا بالبوتاسيوم الذي يُساعد على ترطيب الشعر وفرده.

الأفوكادو: يُخلط الأفوكادو مع زيت جوز الهند لعمل قناعٍ مُغذٍّ للشعر يُساعد على فرده بشكلٍ طبيعي.

نصائح لتقليل المخاطر المحتملة:

حدّي من استخدام صبغات الشعر: حاولي تقليل عدد مرات صبغ شعركِ قدر الإمكان.

اختاري صبغات الشعر ذات الألوان الفاتحة: تُعدّ صبغات الشعر الفاتحة أقل ضررًا من صبغات الشعر الداكنة.

استخدمي صبغات الشعر الخالية من الأمونيا: الأمونيا مادة كيميائية قاسية قد تُسبب تلفًا في فروة الرأس وزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

ارتدي قفازات عند صبغ شعركِ: لحماية يديكِ من المواد الكيميائية.

اهتمي بتهوية المكان جيدًا: أثناء صبغ شعركِ.

استشيري طبيبكِ: إذا كنتِ مُعرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي أو لديكِ أي مخاوف صحية أخرى.