الأوراق والشروط، كل ما تريد معرفته عن قبول طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة حلوان

يبحث عدد كبير من طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء الأمور عبر محركات البحث المختلفة عن الأوراق المطلوبة والشروط الخاصة للالتحاق لقبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الالتحاق بكليات جامعة حلوان للعام الجامعي 2025/2026.

جامعة حلوان تعلن ضوابط قبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للعام الجامعي 2025/2026

وأوضحت الجامعة أن الأوراق تقدم إلى الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، بغرفة رقم (23) بالدور الأرضى وتفحص ومن ينطبق عليه الشروط يتم استلام الأوراق منه تمهيدًا لتحويل الحالة إلى الإدارة الطبية.

وتشمل الأوراق المطلوبة:

- استمارة تعارف ببيانات الطالب وتحديد الكلية المراد الالتحاق بها وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن.

- صورة من استمارة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الفنية (3-5 سنوات ).

- بيان حالة بالنسبة لطلاب السنوات السابقة والمقيدين بكليات أو معاهد أخرى.

- بطاقة الترشيح بالنسبة للطلاب المرشحين للعام الجامعي 2025/2026.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة من كارنيه الخدمات المتكاملة للطالب.

- قياس اختبار ذكاء حديث (لا يتجاوز العام).

كما أوضحت الجامعة أن قبول الطلاب بالكليات يتم وفقًا لنوع الإعاقة (حركية – سمعية – بصرية – دمج) وبما يتناسب مع الكلية المحددة من المجلس الأعلى للجامعات.

بالنسبة لحاملي شهادة الثانوية العامة.

تقبل كليات (الآداب، الحقوق، التجارة) الإعاقة (الحركية -الدمج).

وتقبل كلية الآداب والحقوق الإعاقة البصرية ( مكفوفين).

كما تقبل كلية الاقتصاد المنزلى إعاقة ( صم وضعاف السمع ).

أما بالنسبة لحاملي شهادة فنى صناعى (3-5 سنوات) تخصص ملابس جاهزة فقط.

تقبل كلية الاقتصاد المنزلي (خريجى مدارس الصم وضعاف السمع – الدمج ).

وبالنسبة لحاملي شهادة الفنى التجارى (3-5 سنوات)، تقبل كلية التجارة ( إعاقة حركية – دمج).

وتؤكد جامعة حلوان حرصها الدائم على توفير فرص تعليمية متكافئة ودعم طلابها من ذوي القدرات الخاصة بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الدمج والتمكين.

