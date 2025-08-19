الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأوراق والشروط، كل ما تريد معرفته عن قبول طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان
ads

يبحث عدد كبير من طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء الأمور عبر محركات البحث المختلفة عن الأوراق المطلوبة والشروط الخاصة للالتحاق لقبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الالتحاق بكليات جامعة حلوان للعام الجامعي 2025/2026.

جامعة حلوان تعلن ضوابط قبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للعام الجامعي 2025/2026

وأوضحت الجامعة أن الأوراق تقدم إلى الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، بغرفة رقم (23) بالدور الأرضى وتفحص ومن ينطبق عليه الشروط يتم استلام الأوراق منه تمهيدًا لتحويل الحالة إلى الإدارة الطبية.

وتشمل الأوراق المطلوبة:

- استمارة تعارف ببيانات الطالب وتحديد الكلية المراد الالتحاق بها وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن. 

- صورة من استمارة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها  أو الثانوية الفنية (3-5 سنوات ). 

- بيان حالة بالنسبة لطلاب السنوات السابقة والمقيدين بكليات أو معاهد أخرى.

- بطاقة الترشيح بالنسبة للطلاب المرشحين  للعام الجامعي 2025/2026.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة من كارنيه الخدمات المتكاملة للطالب.

- قياس اختبار ذكاء حديث (لا يتجاوز العام).

جامعة حلوان تعلن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الجامعي 2025-2026

جامعة حلوان تعلن موعد التقدم للالتحاق بالكليات

كما أوضحت الجامعة أن قبول الطلاب بالكليات يتم وفقًا لنوع الإعاقة (حركية – سمعية – بصرية – دمج) وبما يتناسب مع الكلية المحددة من المجلس الأعلى للجامعات.

بالنسبة لحاملي شهادة الثانوية العامة. 

تقبل كليات (الآداب، الحقوق، التجارة) الإعاقة (الحركية -الدمج). 

وتقبل كلية الآداب والحقوق  الإعاقة البصرية ( مكفوفين). 

كما تقبل كلية الاقتصاد المنزلى إعاقة ( صم وضعاف السمع ).

أما بالنسبة لحاملي شهادة فنى صناعى (3-5 سنوات) تخصص ملابس جاهزة فقط. 

تقبل كلية الاقتصاد المنزلي (خريجى مدارس الصم وضعاف السمع – الدمج ).

وبالنسبة لحاملي شهادة الفنى التجارى (3-5 سنوات)، تقبل كلية التجارة ( إعاقة حركية – دمج).

وتؤكد جامعة حلوان حرصها الدائم على توفير فرص تعليمية متكافئة ودعم طلابها من ذوي القدرات الخاصة بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الدمج والتمكين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ذوى الاحتياجات الخاصة جامعة حلوان المجلس الأعلى للجامعات

الأكثر قراءة

رسالة قوية من علاء مبارك لـ إبراهيم عيسي بشأن والده تثير الجدل

المجتمعات العمرانية تكشف أسباب سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

أول تحرك رسمي من الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر

"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

نشوب حريق في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر (صور)

بعد تحليل "الإندومي"، تقرير المعمل الكيماوي يفجر مفاجأة في وفاة الطفل حمزة

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

وفاة الفنانة السورية إيمان الغوري

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

عضو مجمع البحوث الإسلامية: رياح الخطر بدأت تهب على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads