جامعة حلوان تعلن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الجامعي 2025-2026

أعلنت جامعة حلوان عن الأوراق الرسمية المطلوبة للطلاب الجدد الراغبين في التقديم للكليات المختلفة للعام الجامعي 2025/2026، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، وذلك بعد إعلان نتائج تنسيق الثانوية العامة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة حلوان للعام الجامعي 2025/2026

وأكدت الجامعة أن التقديم سيبدأ عقب إعلان نتائج ترشيحات مكتب التنسيق، داعية الطلاب إلى تجهيز الأوراق التالية لتسريع عملية القيد:

1.أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صور منها.

2.أصل شهادة الميلاد المميكنة (كمبيوتر) + 3 صور.

3. 6 صور شخصية حديثة (مقاس 4×6 بخلفية بيضاء).

4. صورة من بطاقة الرقم القومي (للطلاب والطالبات).

5. نموذج 2 جند للطلاب الذكور من مواليد 2005 وما قبلها.

6. استمارة الترشيح المطبوعة من موقع التنسيق.

7. إيصال سداد المصروفات الدراسية.

8. الكشف الطبي.



وأكدت الجامعة على أن الأوراق المطلوبة للتقديم يتم تجهيزها وتقديمها ورفعها عقب التسجيل وإجراء الكشف الطبي، واتاحة رابط الإلتحاق بالكليات وهذه الروابط سيتم الإعلان عنها على الصفحات التالية:

رابط موقع جامعة حلوان:

https://www.helwan.edu.eg/

رابط صفحة الفيس بوك:

https://www.facebook.com/share/1Q78PEB2og

يُذكر أن جامعة حلوان تضم عددًا من الكليات المتميزة، من بينها كلية الفنون الجميلة، كلية التربية الرياضية، كلية الاقتصاد المنزلي، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، مما يجعلها وجهة مفضلة لعدد كبير من طلاب الثانوية العامة سنويًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.