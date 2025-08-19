تعديلات جديدة برسوم السحب والتحويل على محفظة إي آند مصر

أجرت "إي آند مصر" تعديلا على رسوم السحب النقدي عبر محفظة "e& money" لتصبح 5 جنيهات مصرية، بدلًا من نسبة 1% من قيمة المبلغ المسحوب، وذلك حتى حد أقصى 5,000 جنيه شهريًا، كما أصبحت رسوم تحويل الأموال 1 جنيه بدلًا من 0.5% من قيمة التحويل.

تغيير العلامة التجارية

كما قامت "إي آند مصر" بتغيير علامتها التجارية للخدمات المالية من "e& cash" إلى"e& money"، وذلك لتعمل منصة مالية متكاملة مع جعل قيمة السحب النقدي الثابتة بـ 5 جنيهات حيث أكد المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لـ "إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية" أن تغيير العلامة التجارية يمثل تحولًا جذريًا في فلسفة تقديم الخدمات المالية، مشيرا إلى الالتزام بدعم أهداف الدولة في التحول الرقمي والشمول المالي ينسجم مع رؤية مصر 2030 نحو تعزيز الاقتصاد غير النقدي وتمكين مختلف فئات المجتمع من حلول مالية ذكية وآمنة.

خفض رسوم السحب النقدي

قال أسامة عباس، نائب الرئيس التنفيذي لـ "إي آند للتكنولوجيا المالية أنه تم إعادة تصميم تجربة المستخدم في e& money، من خلال واجهة واحدة لإدارة الأموال والإيداع والسحب والإنفاق عبر تجربة استخدام سلسة تعتمد على رقم الهاتف المحمول فقط، ما يسهّل عملية التسجيل والوصول إلى الخدمات دون الحاجة لتنقل المستخدم بين تطبيقات متعددة أو زيارة الفروع البنكية، موضحا أن المنصة أول محفظة رقمية في مصر قامت بخفض رسوم السحب النقدي وتحويل الأموال إلى قيمة ثابتة بدلًا من نسبة مئوية.

