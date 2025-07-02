"إي آند مصر" تعلن عن شراكة استراتيجية مع مدينة الفجيرة للإبداع لتمكين رواد الأعمال المصريين إقليميا

أعلنت شركة "إي آند مصر"، الرائدة في حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن شراكة استراتيجية جديدة مع مدينة الفجيرة للإبداع، إحدى أبرز المناطق الحرة في دولة الإمارات، في خطوة تُعزز ريادة الأعمال العابرة للحدود، وتهدف إلى تمكين روّاد الأعمال المصريين من الوصول إلى خدمات ترخيص تجارية وإعلامية في دولة الإمارات عبر تجربة رقمية موثوقة وسهلة وآمنة.

فرصة مميزة للمصريين

وتتيح هذه الشراكة فرصة مميزة للمصريين من أصحاب الطموحات الإقليمية لتوسيع أعمالهم خارج مصر، من خلال حلول متكاملة وعمليات تسجيل موحدة تُسهّل الحصول على رخص تجارية وإعلامية، وتضمن الامتثال القانوني الكامل دون تعقيد أو تأخير، كما تسهم في دعم تطلعات الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع والنمو، وبناء جسور التعاون بين مصر والإمارات في قطاعات التكنولوجيا والإبداع.



بهذه المناسبة، قال المهندس حسام المعداوي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي في "إي آند مصر": "تعكس هذه الشراكة رؤيتنا لتقديم حلول متكاملة ذات قيمة مضافة، تدعم الاقتصاد المصري من خلال تمكين المواهب المحلية للوصول إلى فرص نمو إقليمية بكل سلاسة وثقة، ونؤمن بأن ريادة الأعمال المصرية تستحق منصات قوية تعزز طموحها".

وأضاف: "نسعى إلى أن تكون إي آند مصر حلقة الوصل الذكية بين الطموح المحلي والفرص العالمية، ونواصل دعم مسيرة التحول الرقمي والريادي في مصر، معزّزين بشركاء استراتيجيين يشاركوننا نفس الرؤية، ونؤكد التزامنا بتقديم تجربة متكاملة تدعم نمو الشركات وابتكارها العابر للحدود".

تعزيز منظومة الخدمات الرقمية



تجسد هذه الشراكة تطورًا مهمًا ضمن مساعي "إي آند مصر" في توسيع حضورها محليًا وتعزيز منظومة الخدمات الرقمية لعملائها من الأفراد والمؤسسات، مع الالتزام بتقديم حلول فعالة تُمكّن الأفكار الطموحة من التحول إلى قصة نجاح إقليمية ملهمة.

جدير بالذكر، أن شركة إي آند مصر، هي الشركة الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ومنذ تأسيسها في عام 2006. حققت الشركة نموًا كبيرًا في السوق المصري. وقدمت الشركة مجموعة واسعة من الخدمات لملايين العملاء. وتحرص الشركة على مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة في الوقت الحالي.

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