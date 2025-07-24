التصدي لـ 3 مخالفات تعد على الأراضي الزراعية في دمياط

بدأت الأجهزة التنفيذية بدمياط، اليوم، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، في التصدي الحاسم لأي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بمتابعة مباشرة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

إزالة مخالفة بناء بالسنانية

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بالتصدي لمخالفة بناء في منطقة السنانية، وتمت إزالة المخالفة فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

التصدي الحاسم لأي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

فتح مصرف بكفر البطيخ لمنع الأضرار

وتدخلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ للتصدي لحالة تعدٍ على أحد المصارف، حيث تم فتح المصرف بشكل عاجل لتلافي أي أضرار قد تلحق بالأراضي الزراعية المجاورة.

إحباط تعدٍ على أرض زراعية بفارسكور

ونجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور في إحباط محاولة تعدٍ على أرض زراعية بقرية الناصرية، وتم التعامل الفوري مع المخالفة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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