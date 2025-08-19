النيابة تحقق في بلاغ هدير عبد الرازق ضد ناشري فيديوهات مفبركة لها

تحقق نيابة الشئون المالية في البلاغ المقدم من دفاع البلوجر هدير عبد الرازق ضد عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي يتهمهم بالتشهير بموكلته ونشر فيديوهات مصطنعة بواسطة الذكاء الاصطناعي على خلاف الحقيقة.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 1316230 عرائض النائب العام، أن تلك المقاطع تدخل ضمن جرائم التزييف الرقمي ونسب وقائع زورا لغير أصحابها، إضافة إلى جرائم الطعن في الأعراض والتشهير، وانتهاك قوانين تقنية المعلومات والإعلام، واستخدام أدوات تكنولوجية في معالجة بيانات شخصية لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، بما يمس بالاعتبار والسمعة.

حجز قضية هدير عبد الرازق للحكم بجلسة 9 سبتمبر

وكانت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية قد قررت، في وقت سابق، حجز قضية هدير عبد الرازق للحكم بجلسة 9 سبتمبر المقبل، مع إخلاء سبيل المتهمة.



وأفاد محامي المتهمة، أن النيابة العامة استبعدت عددًا من الاتهامات الواردة في محضر الضابط، فيما قضت محكمة أول درجة بتبرئة هدير عبد الرازق من اتهامات أخرى، وحذف عدد من اتهامات الإحالة.



وأكدت المحكمة بطلان جميع إجراءات القبض وما تلاها، مع استبعاد هاتف المتهمة من القضية نتيجة للتعسف والإخلال بالقانون الذي شاب الإجراءات.

