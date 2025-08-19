الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد تحليل "الإندومي"، تقرير المعمل الكيماوي يفجر مفاجأة في وفاة الطفل حمزة

اسعاف
اسعاف

كشف تقرير المعمل الكيماوي لتحليل عينات تم أخذها من دماء وأحشاء الطفل “حمزة” البالغ من العمر 13 سنة، عن مفاجأة، حيث أكد خلو العينات من أي مواد مخدرة أو غريبة.

وكان “حمزة” قد توفي بعد تناوله 3 أكياس من “شعرية سريعة التحضير” (إندومي) دون طهي داخل منزله في منطقة  عين شمس

وقال مالك المحل: إن الطفل المتوفى اعتاد شراء شعرية سريعة التحضير منه يوميا، وليست هذه المرة الأولى، مشيرا إلى أنه باع لأكثر من شخص نفس المنتج في ذات اليوم، ومن الكرتونة نفسها التي أخذ منها الطفل، ولم يصب أحد بأي مكروه.


وأضاف مالك المحل أن جميع بضاعته نظيفة وصالحة للاستخدام ولم تنتهِ فترة صلاحيتها، ورجحت التقارير أن الوجبة صالحة وغير فاسدة.

مصرع طفل بعد تناوله "وجبة سريعة التحضير" بالمرج

البداية، عندما تلقت مباحث  قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالي بدخول طفل في حالة إعياء شديدة عقب تناوله عددا من أكياس الشعرية سريعة التحضير دون طهي داخل منزله بدائرة القسم، ومن ثم وفاته.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 13 سنة يرتدي كامل ملابسه، ولا توجد به إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شعرية سريعة التحضير منطقة المرج قسم شرطة المرج النيابة العامة قسم شرطة عين شمس “شعرية سريعة التحضير” إندومي الطفل “حمزة”

مواد متعلقة

قرارات عاجلة لكشف ملابسات العثور على جثة طفل داخل جوال بالجيزة

النيابة تستمع لأقوال صاحب محل بقالة بالمرج بعد وفاة طفل تناول إندومي دون طهي

الأكثر قراءة

المجتمعات العمرانية تكشف أسباب سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

مصادر: سحب أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر رسميا

وفاة الفنانة السورية إيمان الغوري

بعد تحليل "الإندومي"، تقرير المعمل الكيماوي يفجر مفاجأة في وفاة الطفل حمزة

نشوب حريق في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر (صور)

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

عضو مجمع البحوث الإسلامية: رياح الخطر بدأت تهب على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads