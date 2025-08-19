بعد تحليل "الإندومي"، تقرير المعمل الكيماوي يفجر مفاجأة في وفاة الطفل حمزة

كشف تقرير المعمل الكيماوي لتحليل عينات تم أخذها من دماء وأحشاء الطفل “حمزة” البالغ من العمر 13 سنة، عن مفاجأة، حيث أكد خلو العينات من أي مواد مخدرة أو غريبة.

وكان “حمزة” قد توفي بعد تناوله 3 أكياس من “شعرية سريعة التحضير” (إندومي) دون طهي داخل منزله في منطقة عين شمس.

وقال مالك المحل: إن الطفل المتوفى اعتاد شراء شعرية سريعة التحضير منه يوميا، وليست هذه المرة الأولى، مشيرا إلى أنه باع لأكثر من شخص نفس المنتج في ذات اليوم، ومن الكرتونة نفسها التي أخذ منها الطفل، ولم يصب أحد بأي مكروه.



وأضاف مالك المحل أن جميع بضاعته نظيفة وصالحة للاستخدام ولم تنتهِ فترة صلاحيتها، ورجحت التقارير أن الوجبة صالحة وغير فاسدة.

مصرع طفل بعد تناوله "وجبة سريعة التحضير" بالمرج

البداية، عندما تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالي بدخول طفل في حالة إعياء شديدة عقب تناوله عددا من أكياس الشعرية سريعة التحضير دون طهي داخل منزله بدائرة القسم، ومن ثم وفاته.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 13 سنة يرتدي كامل ملابسه، ولا توجد به إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

