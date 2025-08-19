قرارات عاجلة لكشف ملابسات العثور على جثة طفل داخل جوال بالجيزة

تباشر نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في العثور على جثة طفل داخل جوال ملقى على جانب الطريق في مدينة كرداسة.

وتستمع النيابة لأقوال شهود العيان في الحادث ومكتشفي الحادث للوقوف علي ملابساته، كما أمرت النيابة تشريح الجثة وإعداد تقرير الصفة التشريحية عن سبب الوفاة توقيتها.

العثور على جثة طفل

البداية كانت بتلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا من أحد الأهالي يفيد بالعثور على جسم غريب تنبعث منه رائحة كريهة.

وبالانتقال إلى الموقع، تبين أن الجوال يحتوي على جثة طفل عمره حوالي 13 عاما، وقد بدت عليها علامات تعفن، مما يرجح أن الوفاة وقعت منذ عدة أيام.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم تشكيل فريق بحث لتحديد هوية الطفل، والوقوف على ملابسات الجريمة ومدى وجود شبهة جنائية.

