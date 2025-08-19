الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرارات عاجلة لكشف ملابسات العثور على جثة طفل داخل جوال بالجيزة

العثور علي جثة
العثور علي جثة

تباشر نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في العثور على جثة طفل داخل جوال ملقى على جانب الطريق في مدينة كرداسة.

 

وتستمع النيابة لأقوال شهود العيان في الحادث ومكتشفي الحادث للوقوف علي ملابساته، كما أمرت النيابة تشريح الجثة وإعداد تقرير الصفة التشريحية عن سبب الوفاة توقيتها. 

 

العثور على جثة طفل

 

البداية كانت بتلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا من أحد الأهالي يفيد بالعثور على جسم غريب تنبعث منه رائحة كريهة. 

 

وبالانتقال إلى الموقع، تبين أن الجوال يحتوي على جثة طفل عمره حوالي 13 عاما، وقد بدت عليها علامات تعفن، مما يرجح أن الوفاة وقعت منذ عدة أيام.

 

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم تشكيل فريق بحث لتحديد هوية الطفل، والوقوف على ملابسات الجريمة ومدى وجود شبهة جنائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة شمال الجيزة الكلية مدينة كرداسة كرداسة مركز شرطة كرداسة النيابة العامة

مواد متعلقة

عرض جثة سيدة صدمتها سيارة بكرداسة على الطب الشرعي

الأكثر قراءة

"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لمحافظ البنك المركزي

انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025

نادي الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة أرض أكتوبر

برواتب تصل إلى 6 آلاف ريال، فرص عمل بالسعودية في تخصصات هندسية وفنية

قرار جمهورى بتعيين ماجد إسماعيل رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

عضو مجمع البحوث الإسلامية: رياح الخطر بدأت تهب على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads