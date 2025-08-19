الثلاثاء 19 أغسطس 2025
أخبار مصر

وزير التعليم: نستهدف تحويل 1270 مدرسة فنية لـ تكنولوجيا تطبيقية وتعليم مزدوج

محمد عبداللطيف وزير
محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم

شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى مجلس الأعمال المصري الياباني، وذلك على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا “تيكاد ٩”، والذي يُعقد في العاصمة اليابانية طوكيو بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي يشارك في القمة نيابة عن  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وزير التعليم: التعليم هو حجر الأساس في بناء المجتمع وتقدمه

وفي كلمته خلال الجلسة، استعرض  الوزير رؤية مصر لتطوير التعليم قبل الجامعي، مؤكدًا أن التعليم هو حجر الأساس في بناء المجتمع وتقدمه، وأن الاستثمار في التعليم يمثل استثمارًا مباشرًا في رأس المال البشري القادر على قيادة عملية التنمية، موضحًا أن تطوير المنظومة التعليمية يسهم في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، من خلال إعداد أجيال من الطلاب المؤهلين بمهارات تواكب متطلبات الاقتصاد العالمي.

كما استعرض الوزير خطة الوزارة الشاملة لتطوير التعليم الفني وفق معايير دولية، بهدف إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، ومؤهل للحصول على فرص عمل داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يُجسد في نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية (ATS)، التي تقوم على شراكة استراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص أو الشركاء الدوليين؛ حيث يتولى الشريك الخارجي إعداد المناهج وتطبيق المعايير العالمية، بينما توفر الوزارة البنية التحتية للمدرسة والدعم الفني واللوجيستي، موضحًا أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بلغ حتى الآن ١٠٥ مدرسة على مستوى الجمهورية، وتستهدف الوزارة التوسع فيها وتحويل نحو 1,270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية ومدارس للتعليم المزدوج ضمن تعاون مع شركاء دوليين وصناعيين بما يضمن تعميم التجربة وتوسيع نطاق الاستفادة.

 

وفي سياق متصل، أشار  الوزير إلى أن الوزارة قامت بالتوقيع مع شركة "سبريكس" اليابانية لتنفيذ منهج جديد للرياضيات يتوافق مع المعايير اليابانية، بما يسهم في تحسين جودة تدريس الرياضيات في المدارس المصرية.

بدء العمل على تطوير منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)

كما أعلن  وزير التربية والتعليم عن بدء العمل على تطوير منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والبرمجة بالتعاون مع إحدى الشركات اليابانية، وفقًا للمعايير اليابانية، وبما يعزز قدرات الطلاب في المهارات الرقمية التي أصبحت ضرورة أساسية لسوق العمل الحديث.

