إعلان القوائم القصيرة لجائزة كتارا لعام 2025

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي “كتارا” عن القوائم القصيرة لفروع جائزة كتارا للرواية العربية في دورتها الحادية عشرة، حيث جاءت القوائم كالتالي:

جائزة كتارا للرواية العربية

فرع الروايات المنشورة

فرع الروايات غير المنشورة

فرع الروايات التاريخية

فرع روايات الفتيان

فرع الدراسات النقدية

