ثقافة وفنون

إعلان القوائم القصيرة لجائزة كتارا لعام 2025

جائزة كتارا للرواية
جائزة كتارا للرواية العربية

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي “كتارا” عن القوائم القصيرة لفروع جائزة كتارا للرواية العربية في دورتها الحادية عشرة، حيث جاءت القوائم كالتالي:  

جائزة كتارا للرواية العربية 

فرع الروايات المنشورة 

فرع الروايات غير المنشورة

فرع الروايات التاريخية 

فرع روايات الفتيان 

فرع الدراسات النقدية 

