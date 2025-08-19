الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الإيطالي كييزا يبلغ ليفربول بموقفه من الرحيل

حسم الدولي الإيطالي فيديريكو كييزا، جناح فريق ليفربول، موقفه من البقاء أو الرحيل عن صفوف الريدز خلال فترة الانتقالات الجارية.

وكان كييزا أحد أبرز المرتبطين بمغادرة ليفربول هذا الصيف، في ظل عدم حصوله على فرصة كافية للعب باستمرار مع الفريق الإنجليزي.

كييزا يتمسك بالبقاء مع ليفربول بعد رحيل لويس دياز 

وبحسب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فإن كييزا ووكيل أعماله أبلغوا ليفربول برغبتهما الواضحة في البقاء داخل قلعة أنفيلد.

وأضاف رومانو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "كييزا كان يفكر في الرحيل في يونيو ويوليو الماضيين عندما رفض ليفربول عروضا لرحيل دياز، وتم استبعاد فيديريكو من الجولة الآسيوية".

وأشار: "رحيل دياز إلى بايرن ميونخ، فتح مساحة أكبر أمامه للعب بشكل أكبر، كما ساعد هدفه بالجولة الافتتاحية ضد بورنموث على ذلك أيضا".

