الدوري الممتاز، 4 إصابات تزعج الأهلي أمام غزل المحلة

الدوري الممتاز، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025/ 2026.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

ويعاني الأهلي 4 غيابات قوية ومزعجة خلال مواجهتي غزل المحلة، في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وتشمل غيابات الأهلي كل من، ياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد شكري، بسبب الإصابة، ومحمد هاني بسبب الإيقاف، وهو ما يهدد دفاعات المارد الأحمر بالعديد من المشكلات خلال المباريات المقبلة.

وخاض لاعبي الأهلي مرانا بدنيا فقط في الجيم أمس الإثنين، في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمواجهة فريق غزل المحلة المقبلة حيث عاد الفريق إلى تدريباته امس بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة.

