تعرف على ثنائي دفاع الأهلي أمام غزل المحلة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو، على الدفع بالثنائي أشرف داري وأحمد رمضان بيكهام لقيادة دفاع الفريق في مباراة غزل المحلة بعد تأكد غياب ياسر إبراهيم وياسين مرعي للإصابة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تدريباته استعدادا لمباراة غزل المحلة، المقرر لها يوم 25 أغسطس الجاري في اطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الأهلي اليوم الثلاثاء مرانا قويا على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض لاعبو الأهلي مرانا بدنيا فقط في الجيم أمس الإثنين، في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمواجهة فريق غزل المحلة المقبلة، حيث عاد الفريق إلى تدريباته أمس الإثنين بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

