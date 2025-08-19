أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء في الإمارات

شهدت أسعار جرام الذهب في الإمارات استقرارا ملحوظا في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، بالسوق الإماراتية.

سعر جرام الذهب في الإمارات

وسجل سعر الجرام عيار 24: 402 درهم إماراتي - يُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

وعيار 21: 357 درهما إماراتيا – يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.

وعيار 18: 306 دراهم إماراتية – يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

أسعار الذهب العالمية فى البورصة



ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء، في ظل ترقب المستثمرين للندوة السنوية للفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الجاري، للحصول على مؤشرات بشأن التخفيضات المحتملة لمعدلات الفائدة، مع مراقبتهم أيضًا جهود واشنطن الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3337.5دولارًا للأونصة، وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% لتصل إلى 3381.80 دولارًا للأونصة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 37.82 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1323.76 دولارًا، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1112.34 دولارًا للأونصة.

