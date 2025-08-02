تفحم سيارة ملاكي اندلعت فيها النيران بالشروق

التهمت النيران سيارة ملاكى بالحي الأول بمدينة الشروق، دون وقوع إصابات، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق.



حريق سيارة ملاكي بالشروق

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق بسيارة ملاكى بالحي الأول بدائرة قسم شرطة الشروق، وعلى الفور أمر اللواء دكتور محمد الشربينى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بدفع سيارة إطفاء لمكان الحريق.

حريق سيارة ملاكي بالشروق

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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