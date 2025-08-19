الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصرع 27 شخصا إثر سقوط حافلة في نهر أويمي وسط بنين بفرنسا

سقوط حافلة فى نهر
سقوط حافلة فى نهر أويمى، فيتو

لقي 27 شخصا مصرعهم إثر سقوط حافلة من أعلى جسر فى نهر أويمي وسط بنين.

عدد ركاب الحافلة المفقودين يبلغ 42 راكبا 

وذكر "راديو فرنسا الدولي" أن إجمالي عدد ركاب الحافلة المفقودين يبلغ 42 راكبا وليس 44، كما أعلن في البداية، وكشف فحص قائمة المسافرين أن راكبين اثنين نزلا من الحافلة في مدينة بوهيكون، وهي محطة توقف مقررة على مسار الرحلة.

تعرضت مقدمة الحافلة لتشوهات كبيرة نتيجة صدمة قوية للغاية

وأشار الراديو إلى أن حالة حطام الحافلة تظهر شدة الاصطدام حيث تعرضت مقدمة الحافلة لتشوهات كبيرة نتيجة صدمة قوية للغاية، موضحا أنه سيتم في وقت لاحق القيام بعملية تحديد هوية الضحايا، وهي خطوة ضرورية قبل تسليم الجثث إلى عائلاتها، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ ستستمر اليوم. 

وبسبب احتمال أن يكون التيار قد جرف بعض الجثث نحو مجرى النهر، وضعت السلطات جميع البلدات الواقعة على ضفاف نهر أويمي في حالة تأهب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نهر أويمى وسط بنين بنين نهر أويمى سقوط حافلة

مواد متعلقة

مصرع 18 شخصًا وإصابة 9 آخرين بسقوط حافلة في وادٍ بالعاصمة الجزائرية (فيديو وصور)

إصابة 20 شخصا في انقلاب حافلة بألمانيا

تفاصيل المشاورات السياسية بين عبد العاطي ووزير خارجية بنين (صور)

الأكثر قراءة

"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لمحافظ البنك المركزي

انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025

نادي الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة أرض أكتوبر

برواتب تصل إلى 6 آلاف ريال، فرص عمل بالسعودية في تخصصات هندسية وفنية

قرار جمهورى بتعيين ماجد إسماعيل رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

عضو مجمع البحوث الإسلامية: رياح الخطر بدأت تهب على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads