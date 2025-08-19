مصرع 27 شخصا إثر سقوط حافلة في نهر أويمي وسط بنين بفرنسا

لقي 27 شخصا مصرعهم إثر سقوط حافلة من أعلى جسر فى نهر أويمي وسط بنين.

عدد ركاب الحافلة المفقودين يبلغ 42 راكبا

وذكر "راديو فرنسا الدولي" أن إجمالي عدد ركاب الحافلة المفقودين يبلغ 42 راكبا وليس 44، كما أعلن في البداية، وكشف فحص قائمة المسافرين أن راكبين اثنين نزلا من الحافلة في مدينة بوهيكون، وهي محطة توقف مقررة على مسار الرحلة.

تعرضت مقدمة الحافلة لتشوهات كبيرة نتيجة صدمة قوية للغاية

وأشار الراديو إلى أن حالة حطام الحافلة تظهر شدة الاصطدام حيث تعرضت مقدمة الحافلة لتشوهات كبيرة نتيجة صدمة قوية للغاية، موضحا أنه سيتم في وقت لاحق القيام بعملية تحديد هوية الضحايا، وهي خطوة ضرورية قبل تسليم الجثث إلى عائلاتها، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ ستستمر اليوم.

وبسبب احتمال أن يكون التيار قد جرف بعض الجثث نحو مجرى النهر، وضعت السلطات جميع البلدات الواقعة على ضفاف نهر أويمي في حالة تأهب.

