مصرع 18 شخصًا وإصابة 9 آخرين بسقوط حافلة في وادٍ بالعاصمة الجزائرية (فيديو وصور)
أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، صباح السبت، عن وفاة 18 شخصًا وإصابة 9 آخرين، إثر حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين في وادي الحراش بالعاصمة الجزائرية.
وبحسب بيان صادر عن الحماية المدنية، فإن المصابين تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.
ولم يتضح على الفور سبب الحادث.
وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات الأولى للحادث وتدخل مواطنين ألقوا بأنفسهم في الوادي من أجل إنقاذ العالقين داخل الحافلة قبل أن تلتحق عناصر الحماية المدنية.
وأوضحت الحماية المدنية، أن الحادث وقع في حدود الساعة 17:45، حيث انحرفت الحافلة قبل أن تسقط في مجرى الوادي.
وأضاف البيان أن فرق الإنقاذ سخرت لإتمام العملية شاحنتي تدخل، و25 سيارة إسعاف، وأربعة زوارق، و15 غطاسًا، مؤكدة أن العملية جرت تحت إشراف المدير العام للحماية المدنية، وبحضور مدير ديوان رئيس الجمهورية.
