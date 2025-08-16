مصرع 18 شخصًا وإصابة 9 آخرين بسقوط حافلة في وادٍ بالعاصمة الجزائرية (فيديو وصور)

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، صباح السبت، عن وفاة 18 شخصًا وإصابة 9 آخرين، إثر حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين في وادي الحراش بالعاصمة الجزائرية.

وبحسب بيان صادر عن الحماية المدنية، فإن المصابين تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.

ولم يتضح على الفور سبب الحادث.

◀️ وفاة(18) شخص وإصابة 23 شخص تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي،فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.

✅ يذكر ان مصالحنا تدخلت لهذا الحادث على الساعة 17سا45د، المتمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين وسقوطها من الجسر في مجرى واد الحراش. pic.twitter.com/zhpcB4SxF1 August 15, 2025

اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم فسيح جناتك...

وفاة 18 شخص وإصابة 09 آخرين 02 منهم في حالة حرجة إثر حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين وسقوطها من الجسر في مجرى واد الحراش بين المحمدية اتجاه الهواء الجميل شرق #الجزائر العاصمة. pic.twitter.com/ypzaKdSPot — هنا ورقلة الواحات Ouargla les Oasis 🇩🇿 (@minochere) August 15, 2025



وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات الأولى للحادث وتدخل مواطنين ألقوا بأنفسهم في الوادي من أجل إنقاذ العالقين داخل الحافلة قبل أن تلتحق عناصر الحماية المدنية.

🔴🇩🇿

فاجعة واد الحراش تهز الجزائر



إنا لله وإنا إليه راجعون

ببالغ الحزن والأسى، نتقدم بأحرّ التعازي والمواساة إلى الشعب الجزائري، وإلى أسر ضحايا حادث سقوط الحافلة في واد الحراش بالعاصمة الجزائرية، والذي أسفر – حتى الآن – عن وفاة 18 شخصا وإصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة… pic.twitter.com/FJAlNwOHhb — العيون ♥️👑🇲🇦 (@la3yon_OFFICIEL) August 15, 2025

وأوضحت الحماية المدنية، أن الحادث وقع في حدود الساعة 17:45، حيث انحرفت الحافلة قبل أن تسقط في مجرى الوادي.

وأضاف البيان أن فرق الإنقاذ سخرت لإتمام العملية شاحنتي تدخل، و25 سيارة إسعاف، وأربعة زوارق، و15 غطاسًا، مؤكدة أن العملية جرت تحت إشراف المدير العام للحماية المدنية، وبحضور مدير ديوان رئيس الجمهورية.

