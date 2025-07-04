إصابة 20 شخصا في انقلاب حافلة بألمانيا

أصيب أكثر من 20 شخصا أحدهم في حالة حرجة إثر انقلاب حافلة على أحد الطرق السريعة في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن شمال شرقي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الجمعة إن الراكب المصاب بجروح خطيرة حوصر لمدة ساعتين قبل أن يتم تحريره من الحافلة. وأوضح المتحدث أن خطورة الإصابات الأخرى لا تزال قيد الفحص.

وانحرفت الحافلة التابعة لشركة "فليكس باص" للنقل في البداية عن الطريق يمينا قبل أن تنقلب. ولا يزال سبب الحادث غير واضح.

وكانت الحافلة، التي تقل 53 راكبا وسائقين اثنين، متجهة من كوبنهاجن إلى فيينا. ووقع الحادث حوالي الساعة 20:40 صباحا (التوقيت المحلي) بالقرب من تقاطع روبيل متجهة إلى برلين.

وتوجهت فرق الإسعاف والإطفاء ومروحيات الإنقاذ إلى موقع الحادث. وشارك في العملية أيضا أفراد من مراكز شرطة الطرق السريعة القريبة.

وأغلقت السلطات الطريق السريع تماما منذ وقوع الحادث، وليس من الواضح متى سيُعاد فتحه.

تجدر الإشارة إلى أن "فليكس باص" شركة ألمانية تُقدم خدمات سفر منخفضة التكلفة في أوروبا، بالحافلات بشكل رئيسي، وبعضها بالقطار. وبدأت في تقديم خدمة الحافلات لمسافات طويلة في الولايات المتحدة في عام 2018.

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