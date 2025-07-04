الجمعة 04 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إصابة 20 شخصا في انقلاب حافلة بألمانيا

ألمانيا
ألمانيا

أصيب أكثر من 20 شخصا أحدهم في حالة حرجة إثر انقلاب حافلة على أحد الطرق السريعة في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن شمال شرقي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الجمعة إن الراكب المصاب بجروح خطيرة حوصر لمدة ساعتين قبل أن يتم تحريره من الحافلة. وأوضح المتحدث أن خطورة الإصابات الأخرى لا تزال قيد الفحص.

وانحرفت الحافلة التابعة لشركة "فليكس باص" للنقل في البداية عن الطريق يمينا قبل أن تنقلب. ولا يزال سبب الحادث غير واضح.

وكانت الحافلة، التي تقل 53 راكبا وسائقين اثنين، متجهة من كوبنهاجن إلى فيينا. ووقع الحادث حوالي الساعة 20:40 صباحا (التوقيت المحلي) بالقرب من تقاطع روبيل متجهة إلى برلين.

وتوجهت فرق الإسعاف والإطفاء ومروحيات الإنقاذ إلى موقع الحادث. وشارك في العملية أيضا أفراد من مراكز شرطة الطرق السريعة القريبة.

وأغلقت السلطات الطريق السريع تماما منذ وقوع الحادث، وليس من الواضح متى سيُعاد فتحه.

تجدر الإشارة إلى أن "فليكس باص" شركة ألمانية تُقدم خدمات سفر منخفضة التكلفة في أوروبا، بالحافلات بشكل رئيسي، وبعضها بالقطار. وبدأت في تقديم خدمة الحافلات لمسافات طويلة في الولايات المتحدة في عام 2018.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انفجار محطة وقود روما غاز البترول العاصمة الإيطالية انقلاب انقلاب حافلة ألمانيا شمال شرقي فوربومرن

الأكثر قراءة

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة للحكومة ورسائل رئاسية قوية للمصريين والعالم

بعد مفاجأة أمس، سعر الفراخ اليوم الجمعة 4 يوليو 2025

أخبار مصر: مصرع مهاجم طلائع الجيش وصديقه بطريقة بشعة، مقاولة أنفار فتيات العنب تخرج عن صمتها، قرار لليفربول بشأن نجمه جوتا

الأهلي ينهي اتفاقه مع سيراميكا لضم شكري مقابل هذا الثلاثي

أول قرار من محمد صلاح بعد وفاة ديوجو جوتا

مفاجأة صادمة تقرب وسام أبو علي من الرحيل عن الأهلي

الصور الأولى لعقار السيدة عائشة المنهار

من المرور عكس الاتجاه إلى قسم الشرطة.. تفاصيل مشاجرة وليد فواز ومحاسب في حدائق الأهرام (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق

تفاصيل أعلى شهادة ادخار 3 سنوات في بنك القاهرة

13 جنيهًا انخفاضا للبلدي، أسعار بيض المائدة اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تفاصيل تمويل شراء السيارة النقل الدبابة في البنك الزراعي

المزيد

انفوجراف

من المرور عكس الاتجاه إلى قسم الشرطة.. تفاصيل مشاجرة وليد فواز ومحاسب في حدائق الأهرام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد شائعة وفاة الداعية حازم شومان، الإفتاء توضح حكم نشر الشائعات

حكم الجمع في الصوم بين نية كفارة اليمين وعاشوراء

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقتها بانتهاء المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads