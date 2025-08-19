الثلاثاء 19 أغسطس 2025
رياضة

تعرف على مواجهات الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

الإسماعيلي والاتحاد
الإسماعيلي والاتحاد السكندري، فيتو

يستضيف فريق الإسماعيلي اليوم الثلاثاء نظيره الاتحاد السكندري، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز للموسم الحالي 2025/2026.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في التاسعة مساء، على استاد السلام الدولي، وتذاع مباشرة على شاشة أون سبورت 2.

تاريخ مواجهات الإسماعيلي والاتحاد السكندري

وفيما يلي تاريخ مواجهات الإسماعيلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز:

عدد المواجهات: 120

فوز الإسماعيلي: 56

فوز الاتحاد السكندري: 33

التعادل: 31 

أهداف الإسماعيلي: 188

أهداف الاتحاد السكندري: 119

ويدخل الإسماعيلي مباراة الاتحاد السكندري، بحثا عن انتصاره الأول في الدوري الممتاز، حيث خسر في الجولة الأخيرة أمام بيراميدز بهدف نظيف.

وفي المقابل، يبحث الاتحاد السكندري أيضا عن فوزه الأول في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، بعد الهزيمة في الجولتين الأولى والثانية.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الممتاز برصيد نقطة، من تعادل وهزيمة، بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الأخير في الجدول دون نقاط بعد الهزيمة في أول مباراتين.

الدوري الممتاز الاسماعيلي الاتحاد السكندري مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري تاريخ مواجهات الإسماعيلي والاتحاد السكندري

