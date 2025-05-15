جاستن بيبر مديون لمدير أعماله السابق بـ 8 مليون دولار

كشف موقع TMZ، أن المغني الكندي جاستن بيبر، مديونا لمدير أعماله السابق سكوتر براون، وشركة Hybe.

جاستن بيبر يعاني ماديا

وأفادت تقارير صحفية حديثة. أن جاستن بيبر يواجه تحديات مالية وشخصية، خاصة فيما يتعلق بدين مستحق عليه لمدير أعماله السابق، سكوتر براون.

وذكرت التقارير، أن بعد إلغاء جاستن لجولته الغنائية Justice World Tour في عام 2022، بسبب مشاكل صحية، أصبح بيبر مدينًا بمبلغ 24 مليون دولار لشركة الإنتاج AEG، والتي كانت قد قدمت له سلفة بقيمة 40 مليون دولار.

ولتغطية هذا الخسارة، دفعت شركة Hybe (المملوكة لسكوتر براون) الدين نيابة عنه، ووافق بيبر على سداده على أقساط تمتد لعشر سنوات.

لكن بيبر توقف عن الدفع بعد أول قسط، مدعيًا أنه لا يملك المال الكافي.

فيما راجع فريق بيبر ك، حساباته المالية وخلص إلى أن سكوتر براون حصل على عمولات زائدة بقيمة 26 مليون دولار.

في المقابل، استعانت شركة Hybe بشركة التدقيق العالمية PWC التي أجرت تحقيقًا دام ستة أشهر، وخلص إلى أن بيبر مدين فعليًا بمبلغ 8.8 مليون دولار فقط.

وحصل موقع TMZ على تقرير PWC، لكن نتائج التحقيق المالي الذي أجراه فريق بيبر لم تُنشر بعد.

جاستن بيبر يهاجم مصوري الباباراتزي مستشهدا بالأميرة ديانا

في سياق متصل، هاجم المغني الكندي جاستن بيبر، مصوري الباباراتزي، بسبب ملاحقتهم الدائمة له، خاصة في مهرجان كوتشيلا الأخير.

وأكد جاستن بيبر، إنه لن يغادر ولاية لوس أنجلوس، بسبب الباباراتزي، قائلا عبر حسابه الرسمي علي موقع “انستجرام”: "أتظنون أنني سأتعرض للتنمر لأغادر حيث تشتد الحاجة إلى نفوذي؟.. هل سنسمح لهؤلاء الأوغاد بمواصلة معاملتي بقسوة دون تغيير القوانين... لقد مات الناس بسبب هذا الهراء.. الأميرة ديانا هي أول ما يتبادر إلى ذهني".

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