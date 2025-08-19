الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يخسر ياسين مرعي أمام المحلة وبيراميدز

ياسين مرعي
ياسين مرعي

تأكد غياب ياسين مرعي مدافع الأهلي عن مباراتي غزل المحلة وبيراميدز المقبلتين في الدوري بسبب الإصابة بمزق في العضلة الخلفية تلك التي تعرض لها مؤخرا. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

خاض لاعبي الأهلي مرانا بدنيا فقط في الجيم أمس الإثنين، في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمواجهة فريق غزل المحلة المقبلة حيث عاد الفريق إلى تدريباته امس بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي ياسين مرعي اخبار الأهلي

مواد متعلقة

موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

أشرف داري يتعافى من إصابته ويشارك في تدريبات الأهلي بشكل طبيعي

الأكثر قراءة

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لمحافظ البنك المركزي

انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025

نادي الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة أرض أكتوبر

برواتب تصل إلى 6 آلاف ريال، فرص عمل بالسعودية في تخصصات هندسية وفنية

قرار جمهورى بتعيين ماجد إسماعيل رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

عضو مجمع البحوث الإسلامية: رياح الخطر بدأت تهب على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads