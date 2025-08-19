النيابة تعاين فيلا نشب بها حريق في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بإخلاء فيلا نشب بها حريق هائل من السكان، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل داخل فيلا بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، على الفور انتقل رجال المباحث مصحوبين بقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف.

وبالفحص تبين نشوب حريق داخل فيلا مكونة من طابقين بدأت من الطابق الأرضي، ثم تصاعدت للطابق الثاني وتبين أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران.

نجح رجال الحماية المدنية في إخماد النيران ولم يسفر الحريق عن وقوع أية إصابات بشرية، وانحصرت الخسائر في تفحم محتويات الفيلا.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.