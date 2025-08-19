الثلاثاء 19 أغسطس 2025
حوادث

النيابة تعاين فيلا نشب بها حريق في مدينة نصر

حريق فيلا، فيتو
حريق فيلا، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بإخلاء فيلا نشب بها حريق هائل من السكان، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل داخل فيلا بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، على الفور انتقل رجال المباحث مصحوبين بقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف.

وبالفحص تبين نشوب حريق داخل فيلا مكونة من طابقين بدأت من الطابق الأرضي، ثم تصاعدت للطابق الثاني وتبين أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران.

نجح رجال الحماية المدنية في إخماد النيران ولم يسفر الحريق عن وقوع أية إصابات بشرية، وانحصرت الخسائر في تفحم محتويات الفيلا.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

