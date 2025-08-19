الثلاثاء 19 أغسطس 2025
أخبار مصر

خلال زيارته طوكيو، رئيس الوزراء يلتقي وزير الاقتصاد والتجارة الياباني

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم  يويتشيرو كوجا، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير محمد أبو بكر، سفير مصر في اليابان، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، و"جون كاروبي"، رئيس الجانب الياباني لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، وذلك قبيل انعقاد منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني بالعاصمة اليابانية طوكيو.

رئيس الوزراء يعرب عن تقديره للعلاقات المصرية اليابانية 


وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للعلاقات المصرية اليابانية التي تعد علاقات تاريخية ممتدة على المستويين الحكومي والشعبي.


وأكد الدكتور مصطفى مدبولي عُمق العلاقات بين القاهرة وطوكيو، مُعربًا عن تطلعه إلى تطوير هذه العلاقات في شتى المجالات.


كما أكد  رئيس الوزراء تقدير  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعلاقات المصرية اليابانية، وتأكيده الدائم على أهمية تعزيز العلاقات مع اليابان وتطلعه لتطويرها إلى آفاق أرحب.


وقال رئيس الوزراء: إن العلاقات المصرية اليابانية ممتدة منذ عهد النهضة اليابانية، مشيرًا إلى أن الجانبين دائمًا على تواصل ومشاركة للخبرات، مشيدا في هذا السياق باجتهاد وانضباط الشعب الياباني لتحقيق نهضة بلاده الحالية.


وخلال اللقاء، رحّب وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني بالدكتور مصطفى مدبولي في أول زيارة له إلى اليابان، منوهًا إلى تطلع بلاده لتوثيق العلاقات مع القاهرة في مختلف المجالات، وأن تكون اليابان شريكًا يُعتمد عليه بالنسبة لمصر.


وأشار إلى وجود مجالات عديدة للتعاون المشترك بين الجانبين، معربًا عن تطلعه للتعاون مع مصر في مجال التعليم باعتبار أن له دور مهم في تحقيق النهضة والتنمية.

