الثلاثاء 19 أغسطس 2025
حوادث

حجز متهم بالتحرش بسيدة داخل أتوبيس في الوراق

حجز المتهم
حجز المتهم

أمرت نيابة الجيزة بحجز متهم بالتحرش بسيدة داخل أتوبيس بمنطقة الوراق، 24 ساعة على ذمة التحريات. 

 

وأمرت النيابة باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء المجني عليها. 

 

اتهام شاب بالتحرش بسيدة بالوراق 

 

البداية كانت بورود بلاغ للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، يفيد توجيه سيدة اتهاما لشخص بالتحرش بها، وذكرت أنها أثناء استقلالها أتوبيس، فوجئت بالمتهم يتحرش بها.

 


حدد رجال المباحث هوية المتهم، وتمكنوا من ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، وأصدرت قراراتها السابقة. 

 

