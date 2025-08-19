وداعا لتقديرات الأطباء، الذكاء الاصطناعي يحدد موعد ولادة الجنين بدقة 95 %

كشفت دراسة حديثة أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح أداة ثورية في تحديد الموعد الدقيق لولادة الأطفال، بنسبة دقة تصل إلى 95 في المئة.

موعد ولادة الجنين

ويُقدّر الأطباء حاليًّا موعد ولادة الجنين بإضافة 40 أسبوعًا إلى اليوم الأول من آخر دورة شهرية للأم.

يُعرف هذا الحساب التقريبي بـ"قاعدة نيجل"، ويفترض أن دورة المرأة الشهرية تستمر 28 يومًا، وأن الإباضة تحدث في اليوم الرابع عشر، وهو ما لا ينطبق على الكثيرات.

ففي المملكة المتحدة، يولد أربعة في المئة فقط من الأطفال في موعد ولادتهم المتوقع، حسب صحيفة "ديلي ميل".

لكن مجموعة من الباحثين الأمريكيين تقول إن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الموجات فوق الصوتية يمكن أن يتنبأ بموعد ميلاد الطفل بدقة تصل إلى 95 في المئة.

وباستخدام برنامج تم تطويره وتدريبه باستخدام أكثر من مليوني صورة بالموجات فوق الصوتية لنساء أنجبن أطفالهن بين عامي 2017 و2020، قام العلماء بقياس مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على تقدير ما إذا كان الطفل سيرى النور في موعد ولادته أم لا.

أبرز نتائج البرنامج، المسمى Ultrasound AI:

- التنبؤ بموعد ولادة الطفل في حالة الحمل المكتمل بدقة بلغت 95 في المئة.



- التنبؤ بالولادة المبكرة بدقة بلغت 72 في المئة، من دون الحاجة إلى بيانات إضافية مثل التاريخ الطبي للأم أو القياسات السريرية.



- التنبؤ بجميع حالات الولادة (بما في ذلك المبكرة) بدقة وصلت إلى 92 في المئة.

تعليقا على هذه النتائج، قال الدكتور جون أوبراين، مدير طب الأمومة والأجنة بجامعة كنتاكي: "الذكاء الاصطناعي بات يصل إلى داخل الرحم، ليساعدنا على التنبؤ بموعد الولادة بدقة، وهو ما سيقود إلى تحسين الرعاية الصحية للأمهات في جميع أنحاء العالم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.