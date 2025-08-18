رئيس شعبة المحمول ينتقد الزيادة المفاجئة في الرسوم الجمركية على الآيفون (فيديو)

أعرب محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، عن استيائه من الزيادة المفاجئة في الرسوم الجمركية المفروضة على هواتف الآيفون، والتي تم تطبيقها مؤخرًا من قبل الجهات المعنية.

وخلال مداخلته في برنامج تلفزيوني، أوضح طلعت أن هذه الزيادة تتراوح بين 38% إلى 50%، وهو ما يراه غير مبرر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد.

وقال طلعت: "التليفونات أصلًا أسعارها مرتفعة، والزيادة الأخيرة على الآيفون غير مبررة، حيث أن الأجهزة الحالية في السوق قد شهدت زيادات كبيرة بالفعل، والآن يأتي هذا القرار ليزيد العبء على المواطنين".



وأشار طلعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري"، إلى أن الزيادة الجمركية على أجهزة الآيفون فقط، دون باقي الأجهزة الأخرى، قد تؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للمستهلكين في السوق المحلي، حيث ستكون تكلفة الهواتف أعلى بكثير مقارنة بما كانت عليه في السابق.

وأضاف: "كان المواطنون الذين يرغبون في شراء هواتف آيفون بأسعار تتراوح بين 7,500 و8,000 جنيه، سيضطرون الآن لدفع 11,000 جنيه أو أكثر، مما يشكل عبئًا إضافيًا عليهم."

تداعيات سلبية على سوق الهواتف المحمولة

وأكد رئيس شعبة المحمول أن هذه الزيادة ستكون لها تداعيات سلبية على سوق الهواتف المحمولة بشكل عام، حيث يتوقع أن ينخفض الإقبال على شراء هواتف آيفون بسبب هذه الأسعار المرتفعة، متسائلت: "لماذا يتم تطبيق هذه الزيادة فقط على الآيفون؟ هناك أجهزة أخرى لم تشهد نفس المعاملة."

وعن تأثير هذه الزيادة على السوق المحلي، أضاف محمد طلعت أن المستهلكين سيتوجهون إلى الخيارات الأرخص، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على المنتجات عالية الجودة مثل الآيفون.

كما أشار إلى أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى تهريب الهواتف عبر الحدود، خاصة مع التفاوت الكبير بين أسعار الهواتف في السوق المحلي والأسواق الخارجية.

وأشاد طلعت بمحادثاته الأخيرة مع المسؤولين في الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث كان قد اقترح تخفيض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة القديمة.

تنظيم الاتصالات

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أعلن أنه أوقف 60 ألف جهاز محمول، بعد رصد عدد من حالات التلاعب والاحتيال، للحصول على الإعفاء الجمركي دون وجه حق، وفق لبيان صدر في نهاية الشهر الماضي.

وفي البيان نفسه، أشار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أنه تأكد من وجود حالات تلاعب في 13 ألف جهاز محمول حصلت على إعفاءات بطرق غير مشروعة وبالمخالفة للإجراءات التنظيمية، في حين تم التأكد من مشروعية استحقاق الـ47 ألف جهاز المتبقية وتم إعادة تشغيلهم مرة أخرى.

وأدت قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى توقف أكثر من 1000 تاجر بقطاع الهواتف المحمولة بالسوق المحلية عن التعاملات، لعدد من الأيام بعدما واجهوا العديد من المشكلات مع المستهلكين الذين توقفت أجهزتهم المحمولة، رغم تفعيلها قبل بداية العام الجاري.

