السبت 24 مايو 2025
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أخبار مصر

إتاحة تطبيق "اسعفني" للتحميل والاستخدام على الأندرويد خلال أيام

هيئة الإسعاف المصرية
هيئة الإسعاف المصرية

كشفت هيئة الإسعاف المصرية عن إتاحة تطبيق "اسعفني" على نظام تشغيل الأندرويد لإمكانية تحميله واستخدامه خلال أيام، حيث تمت إتاحته على أجهزة الآيفون حاليا .

كانت قد أعلنت وزارة الصحة إطلاق خدمة جديدة لمنظومة الخدمات الإسعافية، وهي تطبيق إلكتروني جديد بإسم "اسعفني" يستهدف تقديم خدمات الإسعاف للحالات غير الطارئة.

إطلاق تطبيق اسعفني  

وأكدت وزارة الصحة أن تطبيق اسعفني، والذي يمكن تحميله من هنا يستهدف تطوير خدمات الطوارئ والرعاية العاجلة، وتحسين مدة الاستجابة السريعة، واستغلال أدوات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة لتلبية احتياجات المواطنين.

وتنشر فيتو أهم المعلومات عن التطبيق الجديد وكيفية الحصول عليه والاستفادة منه كالتالي: 

١- تطبيق اسعفني يهدف إلى تخفيف الضغط عن الخط الساخن 123، المسئول عن  البلاغات العاجلة فقط.

٢- التطبيق يساعد المستخدمين في طلب سيارات إسعاف لنقل المرضى بين المنازل والمستشفيات أو بين المحافظات

 ٣- يتم من خلال التطبيق تتبع السيارة لحظة بلحظة وتحديد الموقع بدقة واستلام إشعارات بتفاصيل الوصول.

 ٤- يوفر التطبيق خاصية تقديم الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالخدمة.

٥- التطبيق متاح في 13 محافظة منها بني سويف والمنيا ومحافظات الدلتا

٦-  يتم تعميم الخدمة تدريجيًا على مستوى الجمهورية.

٧- يمكن تحميل التطبيق من هنا 

جدير بالذكر أنه افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المقر الرئيسي الجديد لهيئة الإسعاف المصرية، بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك خلال حضوره الاحتفالية المقامة بالمقر بمناسبة مرور ١٢٣ عاما على إطلاق خدمة الإسعاف في مصر.

مرور ١٢٣ عاما على إطلاق خدمة الإسعاف في مصر

وأجرى رئيس الوزراء جولة بالمقر، واستعرض الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الاسعاف المصرية، مكونات المقر الجديد وتجهيزاته الحديثة، التي تدعم قدرات مرفق الإسعاف بشكل فاعل، إلى جانب الخدمات الجديدة التي يتم إطلاقها تزامنا مع الافتتاح.
 

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