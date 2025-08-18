البترول تستعد لتنفيذ مسح جيولوجي كامل للمناطق التعدينية في مصر

أعلن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تستعد لتنفيذ برنامج مسح وحصر جيولوجى كامل على مستوى الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية للوقوف علي الإمكانات التعدينية التى تتمتع بها مصر، وذلك بهدف توفير بيانات جيولوجية متكاملة أمام المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن عمليات المسح تتوازي مع جهود تطوير المنظومة التعدينية والتى تتضمن انشاء بوابة رقمية للبيانات الجيولوجية والفرص الاستثمارية على غرار بوابة مصر للاستكشاف والانتاج EUG بما يتيح للمستثمرين سهولة وسرعة الوصول إليها.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع شايليندير سينها نائب رئيس شركة إنترناشوينال ريسورسز هولدنج IRH للاستكشاف والسيد كونراد ألديرتون كبير الجيولوجيين بالشركة بحضور الجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات المعدنية، وذلك استكمالًا للقاءات الجانبين التي بدأت الأسبوع الماضي بالقاهرة، حيث بحث اللقاء سبل التعاون الفني والتكنولوجي في توفير البيانات الجيولوجية للامكانات التعدينية الموجودة تحت سطح الأرض.

استعداد لتقديم الخدمات التحضيرية لعمليات المسح الجوي



ومن جانبهم استعرض ممثلو الشركة خبراتها في تقديم الخدمات التحضيرية لعمليات المسح الجوى والتى تعد المرحلة المبدئية السابقة للمسح الجوى الجيولوجى، حيث يتم تحديد أفضل المكامن لمختلف المعادن الموجودة تحت سطح الأرض، لافتين إلى أن توفير البيانات الجيولوجية بشكل منفتح وشفاف يبعث برسالة قوية للشركات العالمية الراغبة فى الاستثمار فى هذا المجال أن مصر جادة فى مساعيها لتطوير صناعة التعدين.



وشهد الاجتماع الاتفاق على تشكيل فرق عمل من الجانبين استعدادًا لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى هذا الإطار أوائل الشهر المقبل.

