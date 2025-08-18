أسعار ومواصفات سيارات سكودا كاروك 2025 خلال أغسطس

سيارات سكودا، طرحت سيارات تطرح سكودا كاروك موديل 2025 في السوق المصري خلال شهر أغسطس الجاري، بسعر يصل نحو 2 مليون و250 ألف جنيه، مما يجعلها غير ملائمة للطبقة المتوسطة.



أسعار سيارات سكودا كاروك موديل 2025

وحصلت سيارات سكودا على محرك 4 سلندرات الأسطوانات بسعة 1.4 لتر (1,395 سم³)، بقوة 150 حصانًا وعزم دوران 250 نيوتن متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات (AQ300) ونظام دفع أمامي، ما يوفر أداءً متوازنًا يجمع بين القوة والانسيابية.



وتتسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 9.2 ثانية، بوزن إجمالي يبلغ 1,860 كجم وخزان وقود بسعة 50 لترًا.



مواصفات سيارات سكودا كاروك موديل 2025



- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب

-وسائد جانبية أمامية مع خاصية تعطيل الوسادة الهوائية للراكب.



- نظام مراقبة ضغط الإطارات، وكاميرا خلفية

-ونظام تثبيت السرعة (CCS)

-نظام تنبيه السائق عند الإرهاق، ومحدد للسرعة للمساعدة على الحفاظ على قيادة آمنة ومستقرة في مختلف ظروف الطريق.

-توفر تجربة قيادة متطورة ومنها شاشة عدادات رقمية (Virtual Cockpit)

-ونظام تكييف هواء ثنائي المناطق بوحدة تحكم للمقاعد الخلفية، وشاشة لمس قياس 9.2 بوصة تدعم البلوتوث والأوامر الصوتية، ومنفذ USB Type-C، إلى جانب دعم أنظمة (App-Connect / MirrorLink / SmartLink) للربط مع الهواتف الذكية سواء سلكيًا أو لاسلكيًا.

