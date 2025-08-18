أسعار ومواصفات سيارات سكودا كاروك 2025 خلال أغسطس
سيارات سكودا، طرحت سيارات تطرح سكودا كاروك موديل 2025 في السوق المصري خلال شهر أغسطس الجاري، بسعر يصل نحو 2 مليون و250 ألف جنيه، مما يجعلها غير ملائمة للطبقة المتوسطة.
أسعار سيارات سكودا كاروك موديل 2025
وحصلت سيارات سكودا على محرك 4 سلندرات الأسطوانات بسعة 1.4 لتر (1,395 سم³)، بقوة 150 حصانًا وعزم دوران 250 نيوتن متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات (AQ300) ونظام دفع أمامي، ما يوفر أداءً متوازنًا يجمع بين القوة والانسيابية.
وتتسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 9.2 ثانية، بوزن إجمالي يبلغ 1,860 كجم وخزان وقود بسعة 50 لترًا.
مواصفات سيارات سكودا كاروك موديل 2025
- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب
-وسائد جانبية أمامية مع خاصية تعطيل الوسادة الهوائية للراكب.
- نظام مراقبة ضغط الإطارات، وكاميرا خلفية
-ونظام تثبيت السرعة (CCS)
-نظام تنبيه السائق عند الإرهاق، ومحدد للسرعة للمساعدة على الحفاظ على قيادة آمنة ومستقرة في مختلف ظروف الطريق.
-توفر تجربة قيادة متطورة ومنها شاشة عدادات رقمية (Virtual Cockpit)
-ونظام تكييف هواء ثنائي المناطق بوحدة تحكم للمقاعد الخلفية، وشاشة لمس قياس 9.2 بوصة تدعم البلوتوث والأوامر الصوتية، ومنفذ USB Type-C، إلى جانب دعم أنظمة (App-Connect / MirrorLink / SmartLink) للربط مع الهواتف الذكية سواء سلكيًا أو لاسلكيًا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا