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محافظ دمياط: 78 فريقا ثابتا ومتحركا يشاركون بحملة 100 يوم صحة (صور)

مبادرة 100 يوم صحة
مبادرة 100 يوم صحة بدمياط

 أعلن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، عن بدء فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة في عامها الثالث ضمن جهود الدولة المستمرة لتقديم خدمات طبية متكاملة وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لجميع الفئات العمرية على مستوى الجمهورية.

 

خدمات المبادرة تنطلق اليوم داخل المستشفيات

 أكد الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة بدمياط أن تقديم خدمات المبادرات الرئاسية سيبدأ اعتبارا من اليوم من خلال ٦٨ فريقا ثابتا و١٠ فرق متحركة تجوب مختلف المناطق لتقديم الخدمة للمواطنين في مواقعهم

مبادرة 100 يوم صحة بدمياط 
مبادرة 100 يوم صحة بدمياط 

 

باقة موسعة من المبادرات الصحية تشمل كافة الفئات

 تتضمن المبادرة تقديم خدمات متنوعة تشمل الكشف المبكر عن الامراض المزمنة والاعتلال الكلوي وفحص ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة والكشف عن الأمراض الوراثية لدى الاطفال ورعاية كبار السن وفحص المقبلين على الزواج ومبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ومبادرة الكشف عن الانيميا والسمنة والتقزم لدى الأطفال والعناية بصحة الأم والجنين ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار

كما تشمل المبادرة تقديم خدمات الرعاية الأولية والطب الوقائي، ومنها التطعيمات وصحة البيئة لتشكل منظومة متكاملة تسهم في تعزيز صحة المواطن وتحقيق حياة كريمة لكل الأسر.

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