صحة دمياط تطلق قافلة طبية بقرية العنانية لخدمة 1877 مواطنًا بالمجان

جهود مستمرة لدعم القوافل الطبية

تلقى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة حول جهود إدارة القوافل العلاجية التي تُطلق بشكل أسبوعي، وفق خطة مُسبقة تستهدف تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، حيث تضم القوافل عيادات متنقلة في تخصصات متنوعة، إلى جانب وحدتي أشعة، ومعمل تحاليل، وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان.

قافلة طبية مجانية بدمياط

عيادات متنقلة في ١١ تخصصًا طبيًا

أوضح الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الصحة، أنه تم إطلاق قافلة طبية بقرية العنانية بمركز دمياط، شملت ١١عيادة تخصصية متنقلة في مجالات الباطنة، الأطفال، العظام، الجلدية، الفم والأسنان، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة، المسالك البولية، النساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، واستمرت على مدار يومي الجمعة والسبت، حيث شهدت إقبالًا كبيرًا من الأهالي للاستفادة من الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها القافلة.

خدمات طبية متكاملة بالمجان

قدمت القافلة خدمات الكشف والعلاج بالمجان لعدد. ١٨٧٧ مواطنًا، كما تم تحويل ٩ حالات إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٨ حالات، إلى جانب إجراء ٦٢٠ تحليلًا بمعمل الدم و٤٥ تحليلًا بمعمل الطفيليات، وفحص ٢٢ حالة بالأشعة و٥٢ حالة بالسونار، كما تم الكشف المبكر على ٢٢٧ حالة ضمن مبادرة "افحص واطمئن" للكشف عن الضغط والسكر، فيما شهدت القافلة أيضًا عقد ٨ ندوات للتثقيف الصحي حضرها ١٢١ مواطنًا بهدف نشر الوعي الصحي بين الأهالي.

استمرار القوافل لتقديم الرعاية للمواطنين

أكدت مديرية الصحة بدمياط استمرار جهودها في تنظيم القوافل الطبية بمختلف القرى والمراكز، لتقديم الرعاية الصحية المجانية وتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وتقديم الخدمات الصحية المتكاملة لهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.