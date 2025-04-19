السبت 19 أبريل 2025
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محافظات

صحة دمياط تطلق قافلة طبية شاملة

قافلة طبية بدمياط..
قافلة طبية بدمياط.. ڤيتو

 تابع الدكتور أيمن الشهابي ، محافظ دمياط، جهود مديرية الصحة في تنفيذ القوافل الطبية لتغطية القرى والمناطق النائية بالخدمات الصحية والعلاجية. 

جاء ذلك في إطار خطة المديرية لشهر أبريل الجاري، والتي تضمنت إطلاق قافلة طبية بقرية الكاشف الجديد التابعة لمركز الزرقا يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع.

 

عيادات متنقلة وتخصصات متنوعة

 وأفاد الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الصحة بدمياط، بأن القافلة الطبية ضمت 10 عيادات تخصصية متنقلة في مجالات الباطنة، الأطفال، العظام، الجلدية، الفم والأسنان، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة، المسالك البولية، النساء والتوليد، وتنظيم الأسرة.

 

تحويل حالات للعلاج وتوفير العلاج المجاني

 واستقبلت القافلة ١٥٤٤ مواطنًا تلقوا جميعهم خدمات الكشف وصرف العلاج مجانًا، كما تم تحويل حالتين لتلقي الرعاية بالمستشفيات، بالإضافة إلى استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالتين أخريين.

قافلة طبية مجانية بدمياط 
قافلة طبية مجانية بدمياط 

الكشف المبكر والتوعية الصحية

 وضمن فعاليات القافلة، تم إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ١٨٢ مواطنًا، وفحص ٢٤ حالة باستخدام الأشعة و٣٥ حالة بالسونار، إلى جانب إجراء ٢٤٤ تحليلًا بمعمل الدم و١١ تحليلًا بمعمل الطفيليات.

كما نظّمت القافلة ٨ ندوات توعوية حضرها ٩٣ مواطنًا، تناولت التثقيف الصحي وطرق الوقاية من الأمراض المزمنة.

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