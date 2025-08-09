"الإيثريوم" تسجل أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2021 وتصل لـ 4200 دولار

وصل سعر عملة الإيثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة، إلى 4200 دولار على منصة بينانس Binance بعد كسر حاجز 4000 دولار في اليوم السابق، حيث أشار المحللون إلى التصفية ودوران العملات البديلة المحتمل وسط ارتفاع المعنويات في سوق الكريبتو.

ارتفاع عملة الإيثريوم لمستوى قياسي

جاءت هذه الخطوة بعد اختراق يوم الجمعة فوق 4000 دولار للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024، وهو إنجاز فني اجتذب عمليات شراء جديدة وأعد المسرح للدفع نحو الارتفاع اليوم السبت، بحسب شبكة CNBC عربية.

في هذا الإطار، قال خبير العملات المشفرة مايلز دويتشر: إن عمليات إعادة الشراء القسرية هذه ساهمت في تسريع ارتفاع سعر الإيثيريوم.

وفي منشور سابق، وصف تأثير الثروة على السلسلة: مع ارتفاع سعر الإيثيريوم، يرى كل من كبار المستثمرين والمستثمرين الأفراد أن مراكزهم تتحول إلى أرباح، مما يدفعهم إلى إعادة تخصيص رأس المال إلى رموز أصغر وأكثر خطورة سعيا وراء مكاسب أكبر.

وأضاف أن هذه الديناميكية يمكن أن تُضخّم ارتفاعات تتجاوز الإيثيريوم نفسها.

موسم العملات البديلة المصغرة

ورسم دويتشر أيضا مسارا لدوران السوق على ثلاث مراحل يتوقع أن يستغرق أشهرًا ليتضح: موسم العملات البديلة المصغرة بقيادة الإيثيريوم، ودوران نحو البيتكوين قد يرفع سعر البيتكوين إلى ما بين 120,000 و140,000 دولار امريكي في حين تتخلف العملات البديلة، وأخيرًا العودة إلى الإيثيريوم والرموز الأصغر لاحتمالية ارتفاع مفاجئ يُمثل ذروة الدورة.

وصف محلل العملات المشفرة، مايكل فان دي بوب، ارتفاع سعر الإيثيريوم اليوم السبت إلى 4200 دولار بأنه "خطوة جنونية"، وحذّر من أن الشراء عند هذه المستويات المرتفعة ينطوي على مخاطر أكبر.

وبينما يرى أن الإيثيريوم يستعد لاختراق مستويات قياسية، إلا أنه شرح بأن تخصيص رأس المال لمشاريع ضمن منظومة الإيثيريوم قد يحقق عوائد نسبية أفضل إذا استمر الزخم. كما صرّح سابقًا بأن استمرار قوة الإيثيريوم قد يمهد الطريق لتحقيق مكاسب كبيرة في العملات البديلة، مما قد يُجزي المحافظ الاستثمارية التي تستعد لدورة سوقية أوسع.

إلى ذلك، أشارت منصة سانتيمينت لتحليلات السوق إلى أن صعود الإيثيريوم فوق 4000 دولار في 8 أغسطس كان الأول منذ 16 ديسمبر 2024، وتزامن مع زيادة حادة في لهجة التفاؤل من قبل المتداولين الأفراد. تضاعفت تقريبًا الإشارة إلى مصطلحات مثل "الشراء" و"التفاؤل" مقارنةً بمصطلحات "البيع" و"التشاؤم".

وحذّرت الشركة من أن الثقة المفرطة قد تؤدي أحيانًا إلى توقفات قصيرة الأجل حتى خلال الاتجاهات الصعودية القوية.

مع خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، واستمرار تدفق شركات إدارة خزينة العملات المشفرة، وإبرام اتفاقية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإسقاط قضيتها ضد ريبل، تتدفق الأموال على العملات البديلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك، تكون قفزت قيمة الإيثريوم ETH بنسبة 3.5% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، متجاوزة 4000 دولار امريكي لأول مرة منذ ديسمبر. وارتفعت قيمة ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 25% منذ بداية العام، وبنسبة 112% على أساس سنوي.

