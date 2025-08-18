الإثنين 18 أغسطس 2025
خارج الحدود

اجتماع موسع في مصر لبحث مقترح وقف إطلاق النار في غزة خلال ساعات

مصر، فيتو
مصر، فيتو

أكدت مصادر مطلعة لـ"العربية الحدث" أن اجتماعًا موسعا سيعقد خلال الساعات المقبلة في القاهرة، بمشاركة الوسطاء الدوليين والفصائل الفلسطينية، لبحث أحدث مقترح لويتكوف بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

 

حماس توافق على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة

وأفادت وكالة رويترز أن حركة حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في خطوة تُعد مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي القتال المستمر منذ شهور.

وذكر موقع أكسيوس، في تقرير له اليوم الإثنين، أن حركة  حماس سلمت ردها على المقترح الجديد للهدنة في غزة.

أهمية الدور المصري في ملف غزة

تلعب مصر، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، دورًا محوريًا في تضييق الهوة بين الأطراف، حيث تسعى القاهرة لتأمين هدنة طويلة الأمد تفتح الباب أمام خطوات عملية نحو إعادة الإعمار وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.

الأنظار تتجه إلى الموقف الإسرائيلي

وبينما رحبت مصادر فلسطينية بموافقة حماس، ينتظر أن تعلن إسرائيل موقفها الرسمي من المقترح، وسط توقعات بأن يخضع للتقييم داخل المستويات السياسية والأمنية قبل اتخاذ قرار نهائي.

