اجتماع موسع في مصر لبحث مقترح وقف إطلاق النار في غزة خلال ساعات

أكدت مصادر مطلعة لـ"العربية الحدث" أن اجتماعًا موسعا سيعقد خلال الساعات المقبلة في القاهرة، بمشاركة الوسطاء الدوليين والفصائل الفلسطينية، لبحث أحدث مقترح لويتكوف بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

حماس توافق على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة

وأفادت وكالة رويترز أن حركة حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في خطوة تُعد مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي القتال المستمر منذ شهور.

وذكر موقع أكسيوس، في تقرير له اليوم الإثنين، أن حركة حماس سلمت ردها على المقترح الجديد للهدنة في غزة.

أهمية الدور المصري في ملف غزة

تلعب مصر، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، دورًا محوريًا في تضييق الهوة بين الأطراف، حيث تسعى القاهرة لتأمين هدنة طويلة الأمد تفتح الباب أمام خطوات عملية نحو إعادة الإعمار وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.

الأنظار تتجه إلى الموقف الإسرائيلي

وبينما رحبت مصادر فلسطينية بموافقة حماس، ينتظر أن تعلن إسرائيل موقفها الرسمي من المقترح، وسط توقعات بأن يخضع للتقييم داخل المستويات السياسية والأمنية قبل اتخاذ قرار نهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.