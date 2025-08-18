الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

العربية: الفصائل الفلسطينية أبلغت مصر قبولها بمقترح غزة والقاهرة تنتظر ردّ حماس

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر لشبكة «العربية - الحدث» بأن الفصائل الفلسطينية أبلغت مصر قبولها بمقترح غزة والقاهرة تنتظر ردّ حماس.

44 ألف طفل يتيم في غزة

في سياق متصل، قالت وزارة الصحة في غزة: إن هناك 44 ألف طفل يتيم في غزة، وأكثر من مليون طفل آخرين يعانون من صدمات نفسية.

 

حان الوقت لوقف إطلاق النار

كذلك، قالت وكالة الأونروا الأحد: إن سكان قطاع غزة يعيشون ظروفا غير إنسانية وحان الوقت لوقف إطلاق النار لإنهاء معاناتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مقترح غزة غزة حماس قطاع غزة الأونروا

مواد متعلقة

دعم مشروعات الاستثمار وحرب غزة تتصدران مباحثات السيسي ورئيس وزراء قطر

السيسي يؤكد ضرورة البدء الفوري في إعادة إعمار غزة عقب وقف إطلاق النار

الهلال الأحمر المصري يدفع بـ2300 طن مساعدات غذائية وطبية بقافلة «زاد العزة» الـ17 إلى غزة

وكيل الأزهر: دعم كامل لجهود مصر في وقف العدوان على غزة ورفض مخططات التهجير

صحة غزة: تسجيل 5 حالات وفاة نتيجة سوء التغذية خلال 24 ساعة

11 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

بعد تصديق الرئيس، نص قانون تقنين وضع اليد

بالأسماء، قرار جمهوري بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة

حزين على البلد، توفيق عكاشة يكشف سر إفقار مصر وشعبها

السيسي يجتمع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي

السيسي يصدق على قانونين جديدين

بدء صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة الأسبوع المقبل

تكليفات رئاسية مهمة لمحافظ البنك المركزي

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل شهر ربيع الأول وأهم مميزاته

تفسير رؤية سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بالأمان والاستقرار

ما حكم الضرب بالدف في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads