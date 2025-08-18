العربية: الفصائل الفلسطينية أبلغت مصر قبولها بمقترح غزة والقاهرة تنتظر ردّ حماس

أفادت مصادر لشبكة «العربية - الحدث» بأن الفصائل الفلسطينية أبلغت مصر قبولها بمقترح غزة والقاهرة تنتظر ردّ حماس.

44 ألف طفل يتيم في غزة

في سياق متصل، قالت وزارة الصحة في غزة: إن هناك 44 ألف طفل يتيم في غزة، وأكثر من مليون طفل آخرين يعانون من صدمات نفسية.

حان الوقت لوقف إطلاق النار

كذلك، قالت وكالة الأونروا الأحد: إن سكان قطاع غزة يعيشون ظروفا غير إنسانية وحان الوقت لوقف إطلاق النار لإنهاء معاناتهم.

