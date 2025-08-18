الإثنين 18 أغسطس 2025
تفاصيل مصرع سباك صعقا بالكهرباء أثناء عمله في الدقهلية

نقل جثة، فيتو
نقل جثة، فيتو

لفظ سباك أنفاسه الأخيرة بعدما صعقه تيار كهربائي أثناء عمله، بعزبة عبد الهادي التابعة لمركز بني عبيد، في محافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع سباك صعقا بالكهرباء 

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص بصعق كهربائي بعزبة إبراهيم عبد الهادي ببني عبيد.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شخص يدعى محمد محمود حلمي، ويبلغ من العمر 30 عامًا، سباك، مقيم بقرية صدقا التابعة لمركز تمي الأمديد، حيث صعقه تيار كهربائي أثناء عمله.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى بني عبيد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1928 لسنة 2025 إداري بني عبيد، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بتسليمه لذويه لدفنه.

