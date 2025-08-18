تفاصيل مصرع سباك صعقا بالكهرباء أثناء عمله في الدقهلية

لفظ سباك أنفاسه الأخيرة بعدما صعقه تيار كهربائي أثناء عمله، بعزبة عبد الهادي التابعة لمركز بني عبيد، في محافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع سباك صعقا بالكهرباء

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص بصعق كهربائي بعزبة إبراهيم عبد الهادي ببني عبيد.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شخص يدعى محمد محمود حلمي، ويبلغ من العمر 30 عامًا، سباك، مقيم بقرية صدقا التابعة لمركز تمي الأمديد، حيث صعقه تيار كهربائي أثناء عمله.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى بني عبيد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1928 لسنة 2025 إداري بني عبيد، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بتسليمه لذويه لدفنه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.